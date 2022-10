Siete dei PC Gamer e state cercando un nuovo schermo per sostituire il vostro vecchio e non ottimale per tutti i vostri giochi? Allora potrebbe essere il vostro giorno fortunato visto che Amazon ha messo in offerta il monitor BenQ MOBIUZ da 27″, che ora potrete acquistare a 199,00€, un bel risparmio del 40% visto il prezzo iniziale di 329,00€

Questo bellissimo display IPS ha una risoluzione pulita in Full HD (1920 x 1080) con un refresh rate di ben 165 Hz. Che se uniamo ai 27 pollici di grandezza vi permetteranno di godervi a pieno qualunque tipo di gioco vorrete, riuscendo a rimanere fluido in qualunque sparatutto frenetico e caotico, ma anche permettendovi di godervi dei bellissimi paesaggi o cinematic di titoli tranquilli.

BenQ è una marca decisamente affermata nel mercato tecnologico, quindi non avrete paura di trovare malfunzionamenti o difetti particolari in questo monitor. Oltre ovviamente ad essere una delle prime scelte dei clienti quando devono acquistare qualunque tipo di display vista la buona fama che si è guadagnata negli anni.

Di certo non è un’occasione da farsi scappare se siete alla ricerca di un nuovo monitor per la vostra postazione!