Se siete dei videogiocatori, soprattutto tra i più competitivi, saprete benissimo quanto possa fare la differenza in partita avere un buono schermo su cui giocare. Di solito però c’è sempre il problema di un prezzo un po’ eccessivo su questi prodotti. È per questo che oggi vi vogliamo consigliare questo monitor da 29″ UltraWide della LG, che ora potrete acquistare a 199,99€.

Con questo bellissimo schermo riuscirete ad avere la massima immersività sia durante i giochi che mentre starete guardando un film o una serie tv. Grazie alle sue dimensioni infatti, è adatto per rendere al meglio qualunque tipo di riproduzione video a 16:9. Inoltre, con la risoluzione in Wide Full HD (2560×1080), sarà tutto una gioia per gli occhi.

Avendo il pannello IPS riuscirete ad avere una visione ottimale da qualsiasi angolazione. Questo, unito al tempo di risposta visivo di a malapena 1 ms, rendono questo monitor della LG perfetto anche per qualsiasi gioco sparatutto o frenetico voi vogliate giocare.

Insomma, se siete alla ricerca di un nuovo schermo per la vostra postazione, o anche solo se voleste approfittare di qualche occasione ghiotta, non potrete certo farvi sfuggire questo incredibile sconto.