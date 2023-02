È una notizia tragica quella che riguarda la morte di un giovane studente di 12 anni che è caduto dal balcone dell’hotel in cui alloggiava mentre era in settimana bianca con la scuola. Secondo le prime informazioni, sembra che il ragazzino, nel tentativo di fare uno scherzo ai suoi compagni, abbia tentato di passare da un balcone all’altro, ma che avrebbe perso l’equilibrio precipitando irrimediabilmente dal secondo piano di un albergo sito a San Giovanni in Valle Aurina. Facendo un volo di 4 metri ai quali è seguito un impatto violentissimo.

Morto 12enne precipitato dal balcone dell’Hotel

Le ferite riportate sono state gravissime, tanto che il ragazzino è morto all’ospedale di Bolzano poco dopo. Qui era stato ricoverato d’urgenza a seguito della caduta, ma le sue condizioni di salute erano apparse molto gravi fin dall’inizio. La notizia ha scosso tutti, insegnanti, compagni e naturalmente i genitori, che sono giunti nel giro di breve sul posto raggiungendo Bolzano dalla Germania.

Il dolore e la tristezza per la perdita di un giovane studente non conoscono confini. I compagni di classe, in particolare, sono adesso sotto shock, e per loro si è resa necessaria l’assistenza prestata da parte degli psicologi della Croce bianca. Del resto, quella che doveva essere una settimana di vacanza all’insegna del divertimento (che la scuola organizza ogni anno con lo scopo di insegnare ai bambini a sciare) è finita in tragedia, e una volta tornati sui banchi di scuola non vedranno più il loro compagno.

Si sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti

Per ricostruire la dinamica dei fatti sul luogo sono anche giunti i carabinieri, che adesso dovranno appurare come siano andate esattamente le cose. Se l’ipotesi più accreditata è quella di un tentativo di scherzo finito male, non si può attualmente escludere che il 12enne fosse rimasto chiuso fuori e stesse tentando di rientrare. Nel frattempo, la Procura ha aperto un fascicolo anche se sembra poco plausibile che si tratti di un episodio di bullismo. Questa pista, infatti, sarebbe stata scartata quasi immediatamente. Insomma, non sembrano esserci dubbi riguardo il fatto che si sia trattato di un tragico incidente. Il ragazzino era di origine tedesca. Viveva a Dorstadt, un comune di poco meno di 700 abitanti che si trova nei pressi di Braunschweig, città situata nel Land della Bassa Sassonia.

