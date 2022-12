Ami ascoltare musica tutto il giorno ma hai paura a utilizzare il cellulare in luoghi pericolosi come sotto la doccia o in spiaggia? Adesso non sarà più un problema con questo potente Speaker Bluetooth JBL GO 3 che ti porti ovunque tu vada.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon grazie a questa fantastica promozione che ti permette di averlo a soli 30,99€ con lo sconto del 23%, non male vero? Non farti scappare questa promozione e acquistalo subito.

Se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Ascolta ovunque vuoi la tua musica preferita con lo Speaker JBL GO 3

Quante volte avresti voluto rilassarti sotto la doccia con i tuoi brani preferiti oppure ravvivare una festa in spiaggia, ma avevi paura di rovinare il telefono con il vapore o la sabbia? Adesso non sarà più un problema con lo Speaker Bluetooth JBL Go 3. Questa cassa infatti è resistente a polvere e acqua grazie alla sua impermeabilità IP67, in questo modo potrai portarlo sempre con te senza aver paura di rovinarlo o romperlo.

Regalati 5 ore di divertimento e musica con una sola carica e ricaricalo tramite il cavo USB-C compreso nel prezzo. In ogni caso potrai portarti dietro un powerbank a cui collegarlo in caso la batteria non duri abbastanza, in questo modo non dovrai rinunciare al divertimento. Puoi star certo che la qualità audio sarà sempre al top, infatti è dotato di tecnologia JBL Signature Sound che viene utilizzata anche in cinema e studi musicali di tutto il mondo.

Non farti scappare questa occasione e acquista oggi il tuo Speaker Bluetooth GO 3 di JBL allo straordinario prezzo di 30,99€ grazie allo sconto del 23% che trovi al momento su Amazon.

