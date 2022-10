Se siete amanti degli spostamenti green, oggi abbiamo un’offerta interessante per voi. Nilox è stata una delle prime aziende produttrice di veicoli elettrici, quindi hanno molta esperienza nel settore e i loro veicoli sono super affidabili e di qualità. Il loro monopattino elettrico X-Drive M1 è in sconto del 18% su Amazon, quindi lo potete acquistare a soli 327,02 €. Inoltre vi ricordiamo, che se non lo volete pagare tutto in una volta, grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate.

Nilox X-Drive M1: per spostarsi in città in maniera sostenibile

Leggero e pratico, X-Drive M1 pesa solo 13.8 kg, ha un motore da 350W con modalità torque per la massima potenza in salita, 25 km di autonomia e freno a disco posteriore ed elettrico all’anteriore. Il manubrio personalizzato ha un touch&feel molto comodo e il logo Nilox illuminato. X-Drive M1 è dotato inoltre di un funzionale parafango posteriore.

Nilox X-Drive M1 è dotato di morbide manopole antibatteriche e fluorescenti, sticker riflettenti, luci ad alta visibilità e frecce di svolta incorporate nel led posteriore in modo tale da essere il più sicuri possibile sulla strada. Questo monopattino ha tre livelli di velocità da 6-20-25 km/h, più il cruise control che è una vera comodità sulle strade lunghe. Inoltre è dotato di una chiave NFC replicabile sullo smartphone e nel caso di problemi, i segnali d’allarme sono facilmente distinguibili sul display.

Se state cercando un monopattino elettrico con la quale raggiungere la mattina l’università, senza essere soggetti agli orari di autobus o metro, il Nilox X-Drive M1 potrebbe essere la scelta più intelligente. Oggi è in offerta su Amazon a soli 327,06 €, un prezzo davvero interessante per quello che è un monopattino elettrico di qualità, potente e con una discreta autonomia. Senza dimenticare la sicurezza per strada grazie agli indicatori di direzione integrati nella luce LED.