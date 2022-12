Non c’è da stupirsi se la Nintendo Switch è una delle console più vendute al mondo. La sua caratteristica principale è il fatto che la potete usare sia come console fissa, a casa collegandola alla TV, sia come console portatile ovunque voi andate. Questa console è adesso in offerta su Amazon a soli 281,50 €, quindi potrebbe essere la buona occasione per comprarla, pagandola in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile grazie al servizio Cofidis di Amazon.

Nintendo Switch: vi regalerà momenti indimenticabili durante le feste natalizie

All’interno della confezione della Nintendo Switch troviamo:

La console;

La base per Nintendo Switch;

Un Joy-Con sinistro (blu/neon), un Joy-Con destro (rosso/neon);

L’impugnatura joy-con;

L’alimentatore;

Un set di laccetti per Joy-Con;

cavo HDMI;

Come anticipato prima, Nintendo Switch ha la trasportabilità di una console portatile si combina con la potenza di una console casalinga, grazie allo schermo da 6, 2 pollici di tipo capacitivo multi-touch. Potete giocare sia nel treno mentre tornate a casa, oppure in salotto con amici e parenti, collegandola al televisore. La gestione dei consumi energetici è migliorata e di conseguenza la durata della batteria in modalità portatile adesso è maggiore.

Inoltre grazie alla Nintendo Switch potete giocare a titoli unici che non trovate su nessun’altra console, come: Super Mario, Pokemon, The Legend of Zelda, Animal Crossing e tanti altri. Non perdete altro tempo e acquistatela subito a soli 281,50 €, grazie a questa promozione su Amazon. Inoltre vi ricordiamo che grazie alla politica di Amazon avete 30 giorni di tempo dalla data d’acquisto di un prodotto, per decidere se effettuare il reso gratuito e quindi essere rimborsati del100%. Non temete se avete deciso di pagarla a rate tramite il servizio Cofidis, le rate partono dal mese successivo all’acquisto, proprio in caso voi vogliate effettuare il reso.