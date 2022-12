Lo so, passare le feste in mezzo a tanti babbani è una sconfitta personale. Potresti bere BurroBirra e mangiare piperille e invece devi arrivate al cenone un po’ sconsolato. Ma se ti dicessi che puoi dare un tocco di magia a queste feste in arrivo? In che modo? Ovviamente con il calendario dell’Avvento di Harry Potter in versione Lego.

Calendario dell’Avvento Harry Potter x Lego: una genialata

Questo calendario dell’Avvento è simpatico e perfetto per grandi e piccini. Con 24 sorprese esclusive puoi pensare di creare persino un presepe in stile Hogwarts.

Con 7 personaggi al suo interno e tante piccole miniature e accessori originali, avrai pane per i tuoi denti. In più aprire una casella al giorno ti farà sentire ancora di più l’atmosfera Natalizia.

Al suo interno troverai:

Harry Potter,

Sirius Black,

Mirtilla Malcontenta,

Lord Voldemort,

Horace Lumacorno,

Ninfadora Tonks,

Neville Paciock.

In più se hai altri set Lego a portata di mano, ti segnalo che i pezzi sono completamente compatibili quindi potrai arricchire le tue scenografie e creare dei mix perfetti.

