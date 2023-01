Il 2022 ha visto un alzamento dei prezzi in tutti i settori per colpa del periodo storico che stiamo vivendo, soprattutto quello tech. Dispositivi elettronici come smartphone, computer e tablet, hanno avuto un aumento sensibile del prezzo. per questo motivo molti si orientano su device degli anni passati, per poter risparmiare senza rinunciare ad un prodotto di fascia alta. Se state cercando uno smartphone potente e moderno approfittate subito di questa offerta sul OnePlus 9, un top di gamma scontato del 32%, che adesso costa soltanto 487,99 €. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, potete acquistare questo dispositivo pagandolo in comode rate a tasso zero.

OnePlus 9: non troverete flagship più conveniente

Qui di seguito vi elenchiamo velocemnete quelle che sono le caratteristiche principali del OnePlus 9:

Fotocamera principale da 48 MP, ultra grandangolare da 50 MP e monocromatica. La fotocamera da 50 MP ultra-wide offre nitidezza senza pari grazie all’avveniristico obiettivo Freeform, per scatti che vi invidieranno tutti all’università;

Il mondo del video in 8K e Hyperlapse per video Ultra-grandangolari, per riprese mozzafiato;

Display AMOLED fluido da 6,55 pollici a 120 Hz. Offre una maggiore precisione del colore e dettagli per la riproduzione dei vostri contenuti audiovisivi preferiti;

La carica di un giorno in 15 minuti grazie alla batteria da 4500 mAh e il Warp Charge 65T. Avete una carica completa dallo 1% in soli 29 minuti;

Piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G per prestazioni di tutto rispetto che non vi abbandoneranno in nessuna occasione;

Software OxygenOS 11 per una fluidità di sistema ai vertici della categoria;

Se stavate cercando un flagship economico ecco a voi il OnePlus 9 ad un prezzo scontato di soli 487,99 €. Sbrigatevi perché le scorte a disposizione sono davvero poche. Inoltre grazie alla politica di resi di Amazon, avete 30 giorni di tempo per effettuare il reso per un qualsiasi motivo.