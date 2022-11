Oggi 19 novembre è il secondo giorno del Black Friday e le offerte pazzesche anche superiori al 50% continuano a popolare le pagine del noto e-commerce. Un’offerta molto interessante riguarda la Oppo Band che potete acquistare a soli 22,99 €, grazie a uno sconto FOLLE del 54%, a questo prezzo è praticamente regalata. Questo dispositivo può essere l’alleato perfetto nelle vostre giornate universitarie, per tenere sotto controllo la vostra salute, per guardare le notifiche e tenere traccia dei vostri allenamenti. Oppure potrebbe essere il regalo perfetto da fare a qualche vostro amico o parente per Natale.

Oppo Band: tutto a portata di polso

Probabilmente pensate che una smart band che costa così poco non sia di qualità o non abbia funzioni interessanti. Se è così sappiate che vi sbagliate, Oppo è ormai da anni leader nel settore tech e i suoi dispositivi sono molto amati dalla community.

Oppo Band ha un bellissimo schermo AMOLED da 1,1 pollici, che è una vera delizia per gli occhi: colori intensi, dimensioni ampie e risoluzione elevata. Inoltre, questo schermo è protetto da uno strato di vetro curvo 2D rinforzato e resistente ai graffi, senza dimenticare la resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Se siete dei grandi sportivi, Oppo Band vi accompagnerà nei vostri allenamenti grazie a 12 modalità di workout preinstallate sul dispositivo. Inoltre quazie a questa smart band potete monitorare continuamente la saturazione dell’ossigeno SpO2 e monitorare la vostra frequenza cardiaca in tempo reale.

Oppo Band grazie al suo design moderno è super comodo da indossare ed così leggero che non vi accorgerete di averlo al polso. Collegatelo tramite l’App dedicata al vostro smartphone e rimanete sempre aggiornati con le notifiche più importanti. Non perdete tempo, le scorte a disposizione potrebbero esaurirsi velocemente a questo prezzo ridicolo di soli 22,99 €.