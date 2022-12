Le smartband hanno preso molto piede negli ultimi anni e OPPO è azienda leader nel settore tech – mobile. Probabilmente chiunque di noi oggi giorno dovrebbe avere uno smartwatch al polso da collegare al proprio smartphone e la OPPO Band Style oggi, ha uno sconto ridicolo del 43%. Infatti la potete acquistare su Amazon ad un prezzo di soli 39,99 €. Correte perché sono rimaste poche scorte a disposizione.

OPPO Band Style: non perderete mai più una notifica

Elegante e sportivo, la OPPO Band Style sta benissimo a qualsiasi polso sia che si debba fare attività sportiva o semplicemente portarlo nella quotidianità, con poco più di 20 grammi di peso, non vi accorgerete di indossarlo. Il suo ampio display da 1” AMOLED è ben leggibile in ogni condizione di luce, anche sotto i raggi diretti del sole.

Con ben 12 modalità di allenamento OPPO Band Style è in grado di seguirvi in ogni vostra attività, dalla camminata allo yoga senza scordare il nuoto. L’esclusiva modalità corsa brucia grassi diventerà il vostro personal trainer per mantenervi in forma. La batteria inoltre, assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti.

OPPO Band Style può monitorare la vostra attività cardiaca a riposo o mentre vi allenate, inoltre, mentre si dorme, viene rilevato il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue per avere maggiori informazioni sulla propria salute. Questa smartband è un’ottima alleata per la vita di tutti i giorni. Compatibile sia con Android che con iOS è resistente fino a 50 metri.

OPPO Band Style arriva con due cinturini, uno in silicone sportivo e l’altro in silicone con inserti in metallo per un aspetto più fashion. Approfittate subito di questa incredibile offerta su Amazon e acquistatela a soli 39,99 €. Non perdete ulteriore tempo.