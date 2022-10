Se stai cercando un calendario dell’avvento e sei anche un gran fan di questa storica serie TV, allora non potrai fare a meno di questo Calendario Dell’Avvento di Friends prodotto da PALADONE.

Acquistalo subito prima che termini l’offerta o che vada in esaurimento, lo trovi su Amazon a meno di 50€ grazie l’offerta del 26% che ti permette di pagarlo solamente 44,99€.

Ricordati che potrai usufruire sempre e in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon.

Il Natale è sempre più vicino con questo calendario dell’avvento Friends

Ormai siamo a fine Ottobre, ma già stiamo pensando a quale dei tanti calendari dell’avvento acquistare per il conto alla rovescia fino alla notte dell’Avvento. Bene, dopo aver visto questo con licenza ufficiale di Friends, non ne dovrei cercare più nessuno. Goditi un tuffo nel passato grazie a queste 24 porte che riprendono frasi e sorprese a tema della serie televisive più amate degli anni 90/ primi anni del 2000.

Questo calendario è pieno di prodotti per il bagno e la cura della persona, troverai infatti: creme per le mani, bath bomb, lime per le unghie, bagnoschiuma e tanti altri prodotti che sicuramente Rachel avrebbe scelto anche per sé stessa. Tra i tuoi amici indubbiamente c’è qualcuno amante di questa serie, quindi approfittane per fare un regalo di Natale molto originale.

Non aspettare l’ultimo minuto per scegliere il tuo prossimo calendario e acquista subito su Amazon questo Calendario Dell’Avvento di Friends con uno straordinario sconto del 26% che ti permette di averlo a soli 44,99€ con un risparmio di circa 15€. Con Amazon Prime lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.