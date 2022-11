Oggi abbiamo voluto selezionare 5 modelli di piastre per capelli che puoi acquistare su Amazon spendendo meno di 35 euro. Dato che molto dipende dal tuo budget e dalle tue esigenze, abbiamo deciso di proporti un ordine in base al prezzo crescente. Ma partiamo subito con la nostra lista.

Piastra per capelli: le migliori 5 selezionate per te

La prima piastra per capelli di cui ti parliamo è la Remington. Possiede un display digitale per la regolazione della temperatura da 150° a 230°. Si riscalda in soli 15 secondi e si spegne dopo 60 minuti in automatico. Sicuramente un ottimo rapporto qualità prezzo. Mettila nel tuo carrello a soli 27,99 euro, invece che 49,99 euro.

Il secondo modello che portiamo alla tua attenzione è invece una Philips. È una piastra in ceramica con cheratina. Possiede una tecnologia che distribuisce uniformemente il calore lungo le piastre in modo da proteggere i tuoi capelli dal surriscaldamento. Un ottimo prodotto a un buon prezzo. Acquistala sua Amazon a soli 29,99 euro, anziché 42,99 euro.

Quindi passiamo a una proposta leggermente differente, ovvero la spazzola lisciante Rowenta. Nonostante non è una piastra abbiamo deciso comunque d’inserirla in questa lista perché presenta uno sconto davvero interessante. Possiede 40 setole che catturano i capelli crespi e genera ioni per una risultato eccezionale. La puoi avere a soli 29,99 euro, invece che 51,99 euro.

Il quarto modello della nostra lista è una Bellissima. Una piastra per capelli lisci o mossi con rivestimento ceramico. Cinque livelli di temperatura impostabili da 350° a 230°. È leggerissima e molto maneggevole. Mettila nel tuo carrello a soli 30,99 euro, invece che 44,99 euro.

Ed ecco l’ultimo modello che vogliamo proporti ovvero Babyliss. Questa piastra ha 7 accessori intercambiabili per realizzare ogni giorno lo stile che vuoi. Tre clip per dividere le ciocche e 12 forcine per capelli. Un’ottima scelta se vuoi un look ogni giorno diverso. Acquista la sua Amazon a soli 32,69 euro, anziché 49,90 euro.

Siamo quindi arrivati alla fine e non ci resta che ricordarti che queste offerte non dureranno molto quindi, una volta che hai adocchiato il prodotto che fa per te, completa l’acquisto il più velocemente possibile. Inoltre, grazie ad Amazon Prime, le consegne sono veloci e gratuite in tutta la nazione.