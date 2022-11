Se siete fra quei pochi fortunati possessori di una Playstation 5, dovete approfittare subito di queste fantastiche offerte su Amazon dedicate a titoli unici per questa console. Dovete sbrigarvi perché purtroppo domani è l’ultimo giorno di Black Friday e siccome mancano le ultime ore, anche gli ultimi pezzi disponibili si esauriranno velocemente. Inoltre, con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie, non c’è nulla di più bello del giocare alla Playstation con amici e parenti. Le offerte che andremo ad elencarvi in questo articolo, riguardano 5 giochi per Playstation 5, con sconti assurdi dal 26% al 63%. Correte!

5 giochi per Playstation 5 in super sconto, da comprare per Natale:

Fifa 23 Standard Edition: questo gioco non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Tutti i grandi patiti del calcio e non solo lo conoscono e lo potete acquistare con lo sconto del 31%, al prezzo di soli 54,97 €;

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri: Uncharted è una delle saghe più famose riguardanti il mondo Playstation e questa è l’edizione rimasterizzata dei due titoli: La fine di un ladro e L’eredità perduta. Potete acquistare questo fantastico cofanetto al prezzo FOLLE di soli 18,97 €, grazie a uno sconto del 63%;

Ratchet & Clank: Rift Apart: Quanti di voi sono degli anni ’90 e sono cresciuti giocando a Ratchet & Clank sulla Playstation 2? Vi capiamo cari nostalgici. Questo è l’ultimo titolo di questa fantastica saga e lo potete acquistare su Amazon al prezzo incredibile di soli 37,99 €. Avete capito bene, questo gioco è scontato del 53%;

Sackboy: A Big Adventure: questo è il classico gioco per rilassarsi durante le vacanze di Natale ed entrare in un’avventura senza età che vi farà trascorrere delle ore dimenticabili davanti al televisore. Potete acquistare questo titolo al prezzo ASSURDO di soli 29,99 €, grazie a uno sconto del 58%;