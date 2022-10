Siete persone che viaggiano spesso e avete il telefono perennemente scarico? Amazon oggi vi viene incontro e mette in sconto con le sue offerte una utilissima power bank di Baseus, che ora potrete acquistare a 84,99€, invece di 105,99€, andando a risparmiare ben il 20% sul prezzo iniziale.

Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte (14.5 x 6.4 x 2.6 cm) e al suo peso irrisorio (parliamo di solo 640 g), non avrete problemi a portarvela in giro infilandola in qualunque zaino o borsa senza che occupi troppo spazio. Inoltre, grazie alla sua capacità di 20000 mAh, potrete ricaricare qualunque vostro dispositivo senza dovervi mai preoccupare che si esaurisca troppo in fretta.

Inoltre con questa power bank di Baseus potrete collegare comodamente più dispositivi contemporaneamente, dal momento che è dotata di ben 2 porte con collegamento USB Type-C e 2 porte con collegamento USB A (quello rettangolare classico). Non avrete problemi di perdita di potenza anche con più collegamenti.

Infine, questo piccolo accessorio, è dotato di uno schermo LED con indicatori che vi permetteranno di monitorare facilmente la potenza residua della batteria, il tempo di ricarica reiduo per il dispositivo e la tensione generata. Il tutto differenziato da colori così che sia facilmente intuibile fin da subito lo stato della batteria.