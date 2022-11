Ormai la nostra giornata dipende in buona parte dal nostro smartphone, o comunque dai nostri dispositivi elettronici, e per questo è essenziale che abbiamo sempre modo di ricaricarli in caso di necessità. È per questo motivo che oggi vi vogliamo suggerire una recente offerta Amazon su di un powerbank da 20000 mAh, che ora potrete acquistare a 28,99€.

Questo piccolo dispositivo targato Posugear vi tornerà sicuramente molto utile non solo durante i viaggi lunghi ed i weekend fuori città, ma essendo piccolo e tascabile, potrete portarlo in giro con voi anche tutti i giorni per prepararvi ad ogni evenienza. E con i suoi 20000 mAh di capacità non avrete mai problemi di carica.

Inoltre questo powerbank è dotato di ben 3 uscite: 2 USB ed 1 USB Type C, permettendovi così di risparmiare tempo e ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, i vostri smartphone saranno pronti veramente con pochi minuti di carica.

Per ricaricare del tutto il powerbank vi basteranno unicamente 6 ore. Potrete quindi attaccarlo alla presa poco prima di andare a dormire, e al vostro risveglio sarà totalmente carico e pronto nuovamente per essere usato.