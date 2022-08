Preside convoca il collegio dei docenti nel bosco: la circolare

Il Preside dell’istituto Istituto Comprensivo Statale Lozzo Atestino dei Comuni di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo’, in provincia di Padova ha convocato il collegio dei docenti nel bosco con piena accoglienza di tutti i professori. “Il Collegio unitario dei docenti è convocato il giorno 1 settembre 2022 dalle ore 9.15 alle ore 12.30 in presenza, presso podere Villa Alessi, sui colli euganei. Durante il collegio docenti faremo una passeggiata sui colli euganei, passeggiando nel bosco, una metafora del cammino che stiamo facendo tutti insieme e che faremo durante il nuovo anno scolastico“, si legge nella circolare diffusa dal dirigente scolastico Alfonso D’Ambrosio.

Preside convoca il collegio dei docenti nel bosco: l’idea

Lo scopo di D’Ambrosio è quello di dare attenzione alla buona relazione, all’ascolto e allo stare bene. “La cosa è nata nell’ultimo collegio di giugno – ha dichiarato lo stesso Preside – Parlando con i miei collaboratori è venuto fuori che qui, è vero, si sta bene, ma alcuni insegnanti hanno detto: siamo sfiduciati, siamo come degli uccelli in una gabbia stretta. Da un lato c’è un senso di frustrazione e la disillusione, dall’altra parte si vorrebbe andare a testa alta. Allora ci siamo detti perché non ci diamo un tempo nostro, un tempo lento? E così abbiamo deciso di sconfinare“. La scuola sconfinata è una immagine che dovrebbe appartenere anche ad altri istituti per far sì che gli studenti possano entrare a contatto con la natura e riscoprire se stessi.

Preside convoca il collegio dei docenti nel bosco: come funziona a scuola

Non solo. Nella struttura scolastica non mancano oggetti che possono allietare le giornate dei professori: nella sala insegnanti troviamo cyclette, tapis roulant, sala da the, smart tv, Alexa a disposizione di tutti, la biblioteca digitale, la MLOL e l’accesso alla lettura dei giornali online. Senza dimenticare una targa con una Nota di merito per i professori a firma dello stesso dirigente che è stata inserita nel fascicolo personale di ognuno, come “segno perenne per quanto fatto in questi due anni“. C’è una grande fiducia nei confronti del corpo docente. “Anche io vorrei fare un collegio così – ha fatto sapere Antonietta Simeone con un post su Facebook, visto che l’evento di D’Ambrosio è diventato virale sui social – perché questa modalità non diventa ministeriale in modo che tutti i dirigenti siano tenuti ad adottarlo? Dirigente D’Ambrosio lei è differente e io vorrei essere una docente della sua scuola“.