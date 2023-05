Il preside di una scuola in West Virginia ha avuto un incontro inaspettato con un orso mentre cercava di rimuovere una serratura progettata per evitare che gli animali accedessero ai bidoni della spazzatura. L’orso era già dentro il contenitore quando il preside, James Marsh, ha tentato di aprirlo. L’uomo si è spaventato ed ha iniziato a scappare, seguito dall’orso che si è allontanato rapidamente. L’episodio è stato ripreso da una telecamera nel cortile della scuola primaria di Zela. Anche se la serratura era progettata per proteggere contro gli orsi, sembra che qualcosa sia andato storto e l’animale sia riuscito comunque ad accedere al bidone della spazzatura durante il fine settimana, quando a scuola non c’era nessuno.

Orso sbuca dal cassonetto della scuola

Argomento quanto mai attuale anche in Italia, quello degli orsi. Nel filmato che è stato condiviso dal Nicholas County Board of Education su Facebook, si vede esattamente il momento in cui il preside apre il cassonetto della spazzatura e un orso nero salta fuori a pochi centimetri dal suo viso. Entrambi rimangono sorpresi e, dopo un istante di panico, l’uomo inizia a fuggire. Anche l’orso si spaventa e inizia a correre, fortunatamente nella direzione opposta.

A quanto riportato sul WashingtonPost, il dirigente scolastico della Zela Elementary School, situata nella zona rurale di Summersville, sarebbe arrivato a scuola presto. Avrebbe quindi salutato insegnanti e studenti e sarebbe stato chiamato dal custode della scuola che gli avrebbe segnalato un problema nell’apertura del cassonetto della scuola, che risultava bloccato. Mentre cercava di aprirlo, ha sentito un rumore dall’interno e ha visto venire fuori l’animale. Marsh ha riferito che l’orso ha emesso un grande ringhio ed ha ruggito.

Il video diventato virale e la reazione degli studenti

Naturalmente, si è trattato dell’unico, e speriamo ultimo, incontro ravvicinato dell’uomo con un orso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La scuola aveva recentemente installato il lucchetto sul cassonetto dopo aver notato alcuni sacchi della spazzatura strappati all’esterno. Dopo quanto accaduto, il Dipartimento delle risorse naturali del West Virginia ha apportato delle modifiche alla chiusura per evitare che inconvenienti di questo tipo possano ripetersi in futuro. Nel frattempo, come era plausibile, il video è diventato virale sui social. E quando il preside l’ha mostrato agli studenti, questi si sono molto divertiti. Non si può dire la stessa cosa del preside che, siamo sicuri, non sia stato molto contento di trovarsi faccia a faccia con un orso.

Leggi anche: