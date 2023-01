Se state cercando un nuovo smartphone medio gamma da comprare, vi serve un dispositivo affidabile e con le giuste prestazioni per la vita universitaria, senza rinunciare a un design moderno e piacevole. Realme 9 Pro Plus sotto questo punto di vista, potrebbe essere il dispositivo perfetto per le vostre esigenze. Oggi è proposto su Amazon con uno sconto del 20%, che vi consente di acquistarlo a soli 319,99 €.

Tuttavia le buone notizie non finiscono qui. Se non avete la possibilità di pagare questo dispositivo in un’unica soluzione, potete usufruire del servizio di finanziamento Cofidis di Amazon. Grazie a lui potete acquistare questo device subito, ma iniziate a pagarlo dal mese prossimo in comode rate a tasso zero.

Realme 9 Pro Plus: a questo prezzo è davvero irresistibile

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del Realme 9 Pro Plus:

Fotocamera Sony IMX766 con OIS EIS, con stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini; i vostri compagni universitari ameranno le vostre foto;

Processore MediaTek Dimensity 920 5G con GPU più veloce del 9% e ISP più potente del 35% e con la funzione di Espansione Dinamica della Ram DRE potete selezionare a piacere fino a 5GB extra per potenziare le vostre performance;

Ricarica SuperDart da 60W vi consente di caricare il 50% della batteria in circa 15 minuti;

Display super AMOLED da 90 Hz, talmente fluido che le operazioni di sfioramento, scorrimento e tocco sono praticamente istantanee;

Design sensibile alla luce, cambia colore con l’esposizione alla luce, il primo trattamento fotocromatico a doppio strato della categoria, per un dispositivo super chic che tutti vi invidieranno;

Realme 9 Pro Plus è il medio gamma definitivo per tutti gli universitari che vogliono essere alla moda e non vogliono spendere di più. Approfittate subito di questa offerta su Amazon e compratelo a soli 319,99 €, grazie a uno sconto del 20%.