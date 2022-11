Se necessitate di acquistare un registratore vocale per registrare le lezioni dei professori all’università, sappiate che il modello più venduto su Amazon è oggi in offerta a soli 30,44 €, grazie a uno sconto del 24%. Quindi questo è il momento perfetto per acquistarlo e farvi un archivio di tutte le lezioni del vostro corso, da poter consultare ogni volta che vogliate.

Benjie: il registratore vocale più venduto su Amazon, oggi è in offerta

La memoria di archiviazione da 64 GB, di questo registratore vocale, può memorizzare 268 ore (512 Kbps)/136 ore (1536 Kbps)/44 ore (3072 Kbps) di file audio. Inoltre la batteria di grande capacità consente un’autonomia di 10 ore ininterrotte di registrazione con una carica completa. Non è necessario preoccuparsi di spazio di archiviazione insufficiente e batteria insufficiente mentre siete all’università. La porta di trasmissione dati è di tipo C, qui la velocità di trasmissione dei dati è 3 volte più veloce di quella delle normali interfacce.

Questo registratore vocale è dotato di due microfoni di registrazione professionali, un chip di riduzione del rumore DAC, consente la registrazione stereo HD e acquisisce un suono chiaro a 3072 Kbps. Basta premere un solo pulsante REC/Salva, per avviare/salvare la registrazione. Con la funzione di riconoscimento vocale automatico, il registratore avvia automaticamente la registrazione quando viene riconosciuta una voce. Potete impostare una password per proteggere i vostri dati. In questo modo, quando si accende il registratore, è necessario inserire la password corretta ogni volta che si accende il dispositivo, per proteggere la privacy e la sicurezza.

Inoltre vi ricordiamo che grazie ad Amazon avete 30 giorni di tempo per capire se il prodotto acquistato può fare o meno al caso vostro. Altrimenti dopo la fine di tale periodo, potete effettuare tranquillamente il reso. Questo fantastico registratore vocale, oggi su Amazon costa solo 30,44 €.