Non c’è niente da fare, è il tuo giorno fortunato. Su Amazon è appena andato in sconto Gotham Knights e se lo desideravi, ora è il momento giusto di acquistarlo.

Lo puoi trovare con un bello sconto del 22% che non devi prendere sotto gamba, fossi in te non perderei un secondo. Con un bel risparmio, infatti, lo porti a casa con soli 58€.

Lo ricevi immediatamente e senza alcun costo aggiuntivo grazie ai servizi Prime attivi sul tuo account. Ricorda che basta avere un abbonamento attivo per approfittare di tutti i vantaggi.

Gotham Knights PS5, ora costa pochissimo

Uscito sul mercato letteralmente da una decina di giorni, Gotham Knights sta facendo parlare di sé senza ombra di dubbio, ma p arrivato il tuo turno di decidere se in positivo o in negativo.

Visto che sicuramente lo avevi inserito nella tua wish list, ora che è in promozione è un’ottima occasione per farlo diventare suo su PlayStation 5. Fai attenzione solo a un dettaglio: si parla di copia fisica.

Con una bella dose di azione, questo gioco di ruolo ti permette di muoverti all’interno di Gotham City, una delle città di fantasia sicuramente più amate al mondo. Con la possibilità di scegliere se giocare in modalità uno o due eroi, non farti scappare un singolo criminale e blocca sul nascere le attività illegali.

Non potrai far altro che diventare la leggenda in persona.

Non perdere la tua occasione e porta subito a casa la tua copia di Gotham Knights su Amazon, con uno sconto del 22% non puoi perdertelo ad appena 58€ per PlayStation 5. Le spedizioni sono completamente gratuite e immediate con i servizi Prime arrivi sul tuo account.