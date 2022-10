Non c’è momento migliore di riempire la dispensa di quando ci sono dei saldi importanti. Il sottoprezzo è importante quando bisogna fare economica in casa, soprattutto se poi puoi avere qualche soldo in più in tasca per divertirti nel week end.

Visto che io sono la prima fuori sede del caso, ho deciso di elencarti i 10 prodotti più utili che ho trovato su Amazon. Costano meno che al supermercato e se non hai la macchina, puoi pensare anche di farne scorta: almeno riceverai tutto a casa.

Senza altri indugi, ti dico che le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Dispensa piena: prodotti di prima necessità di cui non fare a meno

Sono diversi i prodotti che trovi scontati su Amazon. Invece di girare cento supermercati diversi in cerca di occasione, fai la spesa direttamente dallo smartphone. Non c’è nulla di male, soprattutto ora che i rialzi si stanno facendo sentire in modo piuttosto pesante.

Per te ho scovato:

Gocciole Extra Dark con Cioccolato Fondente, 400g in vendita su Amazon a soli 1,48€.

Barilla Pasta Penne Rigate N.73, 500 grammi in vendita su Amazon a solo 1€.

Barilla Paste Sedanini Rigati N.53, 500 grammi in vendita su Amazon a soli 1€.

Kellogg’s Extra Frutta e Frutta Secca, 375g in vendita su Amazon a soli 2,29€.

Aquafresh Tripla Protezione, Dentifricio 3 in 1, confezione da 6 pezzi in vendita su Amazon a soli 3,99€.



Omino Bianco Detersivo Lavatrice Liquido, 3 confezioni per un totale di 90 lavaggi, in vendita su Amazon a soli 8€.

Neutro Roberts, Deodorante Uomo e Donna Spray Fresco Essenza Marina, 6 confezioni in vendita su Amazon a soli 14,94€.

Borotalco Bagnoschiuma Corpo Original, 6 flaconi da 200 ml ciascuno in vendita su Amazon a soli 16,40€.

Head & Shoulders, Tea Tree Rinfrescante Antiforfora Shampoo, 6 confezioni da 250ml ciascuna in vendita su Amazon a soli 13,99€.

Schwarzkopf Gliss, Shampoo Olio Nutriente, 6 flaconi da 250ml ciascuno in vendita su Amazon a soli 9,48€.