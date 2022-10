Butta via scopa, paletta e mocio e portati a casa un robot aspirapolvere che pulisce al posto tuo. Un vero affare su Amazon perché puoi beneficiare di uno sconto del 15% e in più applicare il coupon di 75 euro. Insomma alla fine metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere Lefant a soli 140.99 euro, anziché 239,99 euro.

Un buonissimo affare, soprattutto perché il prodotto è veramente di qualità. Invece che pulire ogni giorno la casa, passando da una stanza all’altra senza sosta, lascia che a pulire sia il piccolo robot. Tu invece potrai seguire i tuoi figli nello studio o dedicarti a qualcosa che ti piace. La casa sarà pulita e tu avrai tanto tempo a disposizione.

Invece il tempo a disposizione per concludere l’acquisto non è molto. Il prezzo lieviterà da un momento all’altro per cui devi essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista il robot aspirapolvere Lefant a soli 140.99 euro.

Robot aspirapolvere Lefant: tu riposi, lui pulisce

Il design del robot aspirapolvere Lefant gli permette di arrivare in ogni angolo di casa, pulendo in modo capillare ogni stanza. Passa sotto il letto, il divano e i mobili per una pulizia profonda e accurata. Una volta entrato nella stanza adotta un sistema in 3 step per pulire. Prima si muove avanti e indietro, poi va a coprire le zone che non ha raggiunto nel primo giro e infine passa a tutto il perimetro.

Le spazzole possono raccogliere polvere, briciole, capelli e peli di animali facilmente, e senza impigliarsi nella bocchetta. Grazie alla batteria da 1,800 mAh può pulire per 1 ora e mezza interrotta coprendo un area di circa 100 m². Come risultato, tutta la casa sarà splendente e tu nel frattempo ti sarai fatto un pisolino.

Non aspettare che sia troppo tardi, corri su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere Lefant a soli 140.99 euro, anziché 239,99 euro.