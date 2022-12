Continuano le incredibili offerte sul sito di commerce più famoso al mondo. E come sempre ci siamo messi a cercare in tutto Amazon i migliori sconti del giorno per poterveli mostrare e consigliare. Oggi vi vogliamo segnalare il Router 4G+ di Huawei, che ora potrete acquistare a 87,90€, invece di 139,90€, risparmiando un bel 37% sul prezzo iniziale di listino.

Questo piccolo (21.9 x 3.6 x 13.8 cm) dispositivo potrà tornarvi utile in moltissime occasioni. Infatti non solo potrete utilizzarlo per la connessione fissa di casa, ma, grazie alla facilità del suo plug and play, potrete portarlo in giro ovunque voi andiate. Vi basterà inserire una semplice sim e il router inizierà a funzionare tranquillamente senza cavi né configurazioni di sorta.

Il router Huawei 4G+ genera un hotspot tramite Wi-Fi a 1167 Mbps in dual band a 2,4 GHz e 5 GHz. Potrete navigare tramite Wi-Fi in modo fluido e stabile grazie alla selezione automatica del segnale migliore da utilizzare per la connessione.

Grazie alle 4 porte Ethernet Gigabit, il Huawey 4G+ router non solo è in grado di supportare un maggior numero di dispositivi cablati. Ma grazie al download in 4G+ rapido con 300 Mbps di velocità, vi consentirà di guardare video in full HD senza interruzioni, scaricare file ed effettuare una videochiamata in full HD senza perdite di segnale.