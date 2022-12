Fermi tutti! Questa è un’offerta PAZZESCA che dovete davvero prendere al volo, Samsung no ha bisogno assolutamente di presentazioni, è una delle aziende tech più importanti al mondo, infatti suoi prodotti sono super richiesti in qualsiasi settore: dagli smartphone ai televisori. Samsung Chromebook 4+ è un notebook eccezionale per la vita universitaria ed oggi è con lo sconto folle del 51%. Sì, avete capito bene, oltre il metà prezzo. Infatti potete acquistare questo favoloso portatile a soli 199,90 €, in comode rate a tasso zero grazie al noto servizio Cofidis di Amazon.

Samsung Chromebook 4+: a questo prezzo è regalato

Il PC portatile Samsung Chromebook 4+ è dotato del Sistema operativo Chrome OS progettato da Google per un’altra generazione di computer, questo sistema è perfetto per i lavori universitari. Chrome OS è basato su browser, alimentato dal Cloud e si avvia in pochi secondi, il che vi permette di connettervi a Internet quasi istantaneamente; e, grazie a Chrome OS, gli aggiornamenti vengono gestiti automaticamente, per rendere il PC Chromebook veloce nel tempo.

I tasti sono ergonomici, lavorate a lungo e in modo efficiente grazie ai tasti confortevoli che agevolano la digitazione, per potere prendere appunti in maniera fluida all’università. Il Samsung Chromebook 4+ unisce design robusto ed eleganza estetica, in modo tale che all’università facciate sempre un figurone e che il dispositivo sia affidabile. Con l’assistente Google lavorare diventa un piacere; basta un semplice comando vocale per trovare le risposte che cercate o eseguire i compiti richiesti in modo rapido ed efficiente.

Non perdete questa incredibile offerta e acquistate il nuovo Samsung Chromebook 4+ ad un prezzo super scontato di soli 199,90 €. Per qualsiasi dubbio o problema sul suo acquisto, non temete: Con Amazon avete 30 giorni di tempo dalla data dell’acquisto, per decidere se effettuare il reso gratuito del prodotto comprato.