Samsung Galaxy Tab A8 è il tablet perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità al giusto prezzo. Questo fantastico dispsitivo è in offerta su Amazon a soli 193,00 €, grazie a uno sconto del 31%. Ricordatevi che grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero. Questa è un’opportunità che solo Amazon può darvi.

Samsung Galaxy Tab A8: il tablet perfetto per la vita universitaria

Estetica giocosa con un tocco di stile per il Samsung Galaxy Tab A8, ha un animo vivace e un aspetto giovanile. L’elegante corpo in metallo dal profilo ultrasottile di soli 6,9 mm offre il design del tablet Samsung in Gray e Silver che dà naturale risalto al suo fascino. L’ampio display³ da 10,5″ con cornice simmetrica da soli 10,2 mm vi consente di rimanere completamente immersi nello schermo. Esplorate, senza compromessi, dai film epici ai contenuti guida, questo tablet Android vi dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia.

Migliorate la vostra esperienza di intrattenimento grazie ai quattro altoparlanti alimentati dal suono surround Dolby Atmos che rivelano ogni dettaglio dell’audio con una chiarezza e una profondità unici. Realizzato per offrire totale immersione anche quando siete in movimento, il tablet Samsung Galaxy Tab A8 apre un universo coinvolgente di contenuti, giochi e attività che i giovani amano. Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, è sempre pronto ad affrontare le sfide senza perdere in velocità o consumare troppa batteria. Risparmiate di più con una scheda microSD fino a 1 TB e fate affidamento sulla batteria da 7.040 mAh e una ricarica rapida da 15 W.

