Ecco a voi il tablet perfetto per tutte le vostre necessità da universitari, appunti, documenti, videochiamate, painting e tanto altro ancora in un dispositivo compatto e affidabile. Samsung Galaxy Tab S8 è in offerta su Amazon a soli 639,00 €. Samsung è da sempre sinonimo di qualità e affidabilità e questo tablet si pone ai vertici della categoria del panorama Android.

Samsung Galaxy Tab S8: il re del multitasking, perfetto per l’università

Il Galaxy Tab S8 è un tablet pensato per quando siete fuori casa e all’università. Avete infinite possibilità grazie allo schermo da 11” LCD, la batteria ultrapotente, la fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP e ovviamente, la S Pen che è inclusa. Grazie a lei potete scrivere, prendere appunti, scarabocchiare e mettere nero su bianco tutte le vostre idee con la S Pen a bassissima latenza migliore di sempre. Se siete studenti dell’Accademia di belle arti e vi piace disegnare o dipingere, Clip Studio Paint è stato creato proprio per le persone creative come voi. Vi sembrerà di tenere in mano un vero pennello, per dare vita alla vostra immaginazione.

La funzione Auto Framing di questo tablet PC vi mette al centro della scena, così, mentre registrate un meeting con il vostro gruppo di studio, lo zoom della videocamera manterrà automaticamente la messa a fuoco su di voi e sui vostri movimenti. Inoltre, la tecnologia di riduzione del rumore a tre microfoni di questo dispositivo, vi permette di concentrarvi sulla conversazione senza distrazioni. La modalità Multischermo invece, vi consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre, così potete prendere appunti, creare grafici e fare una videochat con i vostri compagni, tutto contemporaneamente.

Samsung Galaxy Tab S8 è super scontato su Amazon a soli 639,00 €. Uno sconto del 20% che vi consente di acquistare uno dei tablet Android più richiesti del panorama odierno.

