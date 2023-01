Non puoi rischiare di perdere tutti i file del college e le foto di una vita e, per mantenere questi dati al sicuro, devi sempre disporre di un backup di tutti i tuoi materiali su un sistema di archiviazione esterno. La soluzione migliore è optare per Sandisk Extreme, un SSD esterno con 500 GB di memoria costruito e pensato per i professionisti, perfetto per archiviare tutti i file più importanti della tua vita. Questo fantastico dispositivo è in vendita oggi su Amazon con uno sconto pazzesco del 30%, e puoi effettivamente acquistarlo per soli 109,00 €, un prezzo che lo rende letteralmente un affare. Sappi anche che grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi acquistare oggi ma iniziare a pagare il prossimo mese in comode rate a tasso zero.

SanDisk Extreme SSD: finalmente è di nuovo in offerta, con uno sconto del 30%

I motivi per cui dovresti approfittare di questa offerta in questo momento sono quasi infiniti. Parliamo prima del suo design estremamente compatto e leggero; puoi portare SanDisk Extreme con te ovunque tu vada, così i tuoi file sono sempre a portata di mano. Ma non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni, questo SSD esterno è piccolo ma molto robusto e ha una certificazione che lo tiene al sicuro anche da urti e cadute.

Dotato della tecnologia NVMe, offre prestazioni simili a quelle di un SSD con velocità di lettura fino a 1050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1000 MB/s in unità di archiviazione portatili ad alta capacità, perfette per creare contenuti innovativi o scattare foto eccezionali. In breve, SanDisk Extreme è incredibilmente veloce sia nella scrittura che nella lettura dei dati per assicurarti prestazioni fulminee ogni volta.

Non c’è da stupirsi che questo SSD sia il più ricercato dai professionisti di ogni ceto sociale. Approfitta di questa incredibile offerta e acquista un SSD SanDisk Extreme da 500 GB a soli 109,00 €.