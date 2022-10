Con questo articolo vi vogliamo mostrare un’offerta fatta da Amazon che farà felici tutti gli amanti di luci RGB. Il famoso sito di e-commerce ha infatti messo in sconto la striscia LED per la TV di Govee, la nota compagnia di arredo casa, che adesso potrete acquistare a 67,99€, invece di 79,99€, risparmiando quindi un bel 15% sul prezzo.

Questo particolare cavo è da applicare sul frame, nella parte posteriore del vostro televisore. Dotato di una piccola telecamera (che spunterà da sopra la TV), questa riconoscerà i colori delle varie immagini che appariranno a schermo, e riprodurrà delle luci che si alterneranno via via.

In questo modo si creerà un effetto visivo veramente interessante e dinamico, che varierà in base a cosa starete vedendo e che creerà sempre l’atmosfera giusta in qualunque circostanza. Inoltre, essendo dotato anche di un piccolo microfono, potrete anche sfruttarlo per creare l’illuminazione “collegate” alla musica che state ascoltando, utile per qualche festa in casa d’impatto.

Oltretutto potrete controllare tutte le funzioni di questa striscia LED Govee semplicemente grazie all’app dedicata, oppure tramite Alexa o Google Assistant, rendendo la vostra esperienza ancora più piacevole e comoda.