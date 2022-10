Prepara una cioccolata calda e indossa la muta invernale e stai pronto a immergerti nelle acque ghiacciate di Subnautica Below Zero per Playstation 5.

Lo trovi in promozione su Amazon a soli 16,98€ grazie allo sconto del 43% sul suo prezzo totale. Non aspettare un secondo di più e aggiungilo al tuo carrello per completare l’ordine.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia se sul tuo account hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Le acque gelate del Pianeta 4546b ti stanno aspettando, Subnautica Below Zero

Tuffati in una ghiacciata avventura sottomarina su un pianeta alieno, Subnautica Below Zero ha luogo due anni dopo il primo gioco Subnautica, ma tranquillo non avrai bisogno di giocare al capitolo precedente per divertirti con questa nuova avventura.

Dovrai sopravvivere a condizioni estreme costruendo habitat, strumenti e scavando a fondo nel misterioso Pianeta 4546b cercando di sopravvivere al gelo e alle creature marine che lo abitano. Il gioco comprende un’interfaccia e sottotitoli in italiano con voci in lingua originale inglese.

Con la tua Playstation 5, che supporta una risoluzione 4K, sarai in grado di giocare in modalità high quality ed a 60fps che ti garantiranno un’esperienza di gioco incredibile in questa esplorazione marina. Potrai divertirti ad esplorare e costruire per oltre 20 ore di gioco scoprendo tutti i segreti di questo nuovo mondo.

Non aspettare un secondo in più e acquista la tua copia di Subnautica Below Zero per Playstation 5 a soli 16,98€ grazie alla promozione su Amazon che ti permette di averlo con uno straordinario 43% di sconto. Con Amazon Prime puoi riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.