Rendi uniche e divertenti le tue serate con Taboo

Almeno una volta nella vita abbiamo tutti giocato a Taboo lo straordinario gioco di Hasbro Gaming e sicuramente ci siamo divertiti come dei pazzi tra una risata e l’altra alla ricerca della parola giusta.

Questo gioco infatti si basa sul cercare d’indovinare una determinata parola che ci verrà suggerita dalla carta pescata senza dover però utilizzare determinati termini entro un tempo limite che verrà misurato dalla clessidra. Per potersi divertire basteranno un minimo di 4 giocatori in modo da poter creare almeno due squadre fino a quante se ne voglia.

Naturalmente essendo un gioco in cui bisogna conoscere i termini è consigliato a una fascia d’età dai 13 anni in su. Ricordatevi che l’intesa tra i giocatori è la chiave per vincere le partite grazie anche alla creatività e alla furbizia dei compagni di squadra. Se le altre squadre dovessero sbagliare nominando una delle parole proibite, schiacciate il pulsante dato in dotazione in modo da segnalare subito l’errore e prendere un punto.

Vedrete che non potrete fare a meno di giocare ogni volta che vi riunirete dal momento che passerete ogni serata ridendo e divertendovi come dei pazzi.

