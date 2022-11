Chiudi il telefono, siediti sul divano e preparati per uno dei migliori giochi degli ultimi anni con Death Stranding Director’s Cut per Playstation 5.

Grazie alle offerte del Black Friday su Amazon può essere tuo a soli 18,97€ con uno straordinario sconto del 63%, non è incredibile? Aggiungilo subito al tuo carrello e completa il check-out prima del 28 Novembre per poter usufruire di questa fantastica offerta.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai usufruire di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Riconnetti la società sopravvissuta ridando speranza in un nuovo mondo con Death Stranding

Preparati per una delle avventure più emozionanti ed immersive che tu abbia mai fatto. Primo gioco esclusivo della grande mente di Hideo Kojima, padre di Metal Gear Solid, puoi star certo che non ne rimarrai minimamente deluso. Anzi, posso assicurarti personalmente che la Director’s Cut per Playstation 5 diventerà uno dei tuoi giochi preferiti senza neanche pensarci due volte.

Grazie alla tecnologia del Motion Capture Technology, un cast di attore di alto livello ed un mondo totalmente open world, questo gioco ti regalerà un esperienza di gioco unica nel suo genere che ti terrà incollato per ore davanti alla console. Vesti i panni di Sam Porter Bridges e percorri l’interra America per collegare e dare speranza alle persone sopravvissute al Death Stranding. Crea legami, scopri cosa è successo al mondo e chi sei in questa emozionante avventura. Dai paesaggi super realistici e incredibile a una colonna sonora di tutto rispetto potrai star certo che te ne innamorerai fin da subito.

Non perderti questa perla video ludica e acquista subito la tua copia di Death Stranding Director’s Cut per Playstation 5 su Amazon a soli 18,97€ grazie all’offerta del Black Friday che trovi fino al 28 Novembre.

