Questo è un accessorio fondamentale che non può mancare nello zaino del tuo college e tornerà utile molte più volte di quante tu possa immaginare. Stiamo parlando di un Hub 7 in 1, quindi su questo prodotto puoi collegare 7 diverse periferiche al tuo PC. Ugreen è un’azienda leader nel settore di queste piccole apparecchiature tecniche, solitamente i suoi accessori hanno già un buon rapporto qualità-prezzo. Oggi, invece, potete acquistare questo indispensabile dispositivo a soli 41,40 € su Amazon, grazie ad un coupon sconto. Affrettati, perché questo coupon è valido solo fino al 13 novembre o fino ad esaurimento scorte.

Ugreen Hub 7 in 1: l’accessorio indispensabile

Con questo accessorio puoi collegare fino a 7 diverse periferiche al tuo laptop. Infatti, di solito chiunque acquisti un dispositivo del genere è un proprietario di Ultrabook. I computer sono così compatti e sottili che a volte si trovano senza alcune porte importanti per rispettare questi form factor. È qui che entra in gioco un Hub 7 in 1 della Ugreen che potete collegare direttamente al vostro PC tramite cavo Type-C, dopodiché queste sono le seguenti porte in più che avrete a vostra disposizione:

2 porte USB 3.0 Type-A da 5 Gbps;

1 slot per lettore di scheda SD;

1 slot per lettore di scheda microSD/TF;

1 porta di alimentazione USB-C Power Delivery da 100W (la porta USB-C è solo per la ricarica, non per il trasferimento dati.);

1 porta HDMI 4K@60Hz;

1 porta ethernet gigabit da 1000 Mbps;

Il sistema plug and play garantisce il riconoscimento istantaneo del dispositivo, questo prodotto Ugreen è compatibile con la maggior parte delle marche di computer oggi sul mercato. Sbrigati e acquista questo Hub 7 in 1 a soli 41,40 € poiché questo coupon è valido solo fino al 13 novembre o fino ad esaurimento scorte. Infine vi ricordiamo che per qualsiasi problema, Amazon vi consente di effettuare il reso del prodotto che avete acquistato, entro i 30 giorni dal suo ricevimento.