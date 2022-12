Sei alla ricerca di una nuova telecamera per le tue videochiamate con i parenti o perfetta per le tue dirette streaming? Allora la Webcam “Live!” di CREATIVE è proprio perfetta per te.

Fai un upgrade alla tua postazione con questa webcam

Se vuoi una nuova telecamera per fare bella figura durante i meeting di lavoro o vuoi avere il giusto upgrade per le tue live, allora ti consiglio la Webcam di CREATIVE. Goditi una risoluzione di 1080p per 30 FPS che corrispondono a una risoluzione full HD da 2 megapixel con un fantastico campo visivo fino a 77° gradi.

Inoltre è dotata di microfono integrato, in questo modo non dovrai procurartene una parte o avere altri fili in giro sulla tua scrivania.

È super facile da utilizzare: basterà infatti agganciarlo sopra lo schermo con la clip integrata e girarla nella direzione che si vuole con la possibilità di inquadrare al meglio te stesso e ciò che ti circonda grazie alla rotazione a 360° gradi e bene altri 30° gradi in verticale. Inoltre il cavo lungo ben 1,8 metri ti permette di collegarla al computer senza prolunghe o cavi tirati.

A rendere questa webcam ancora più interessante è dovuto al fatto che è dotata di una copertura rimovibile per oscurare la lente ed essere sicuri da occhi indiscreti. Naturalmente questo dispositivo può essere utilizzato sia su sistemi operativi Windows che macOS.

