Oggi Amazon ha messo in sconto con le sue offerte un videogioco per PlayStation 5 per tutti gli amanti del wrestling e dei combattimenti sul ring. Stiamo parlando di WWE 2K22 Standard Edition, che ora potrete acquistare a 31,58€, invece di 76,00€, andando a risparmiare ben il 58% sul prezzo iniziale di listino. Non potete di certo farvi scappare questa occasione.

Ormai la saga di WWE è famosa in tutto il mondo, riuscendo ogni anno a far tornare a giocare tutti gli appassionati con il nuovo capitolo. I combattimenti, le mosse spettacolari, i wrestler iconici e i telecronisti hanno fatto sì che questa serie di videogiochi divenisse leggendaria, non potete non averla mai giocata.

Con l’acquisto di WWE 2K22 tramite quest’offerta riceverete anche il pack The Undertaker l’Immortale. Questo conterrà ben tre versioni aggiuntive del noto wrestler: Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker e Boneyard Match Undertaker.

Inoltre riceverete in omaggio anche 3 carte Evo “La mia Fazione” per The Undertaker, ed una carta Logo “La mia Fazione” sempre di Undertaker. Siete pronti a chiamare i vostri amici e a fare di nuovo serata sul divano a suon di pugni, calci e sedie mentre il pubblico vi acclama adorante?