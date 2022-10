Yankee Candle mania, non mi dire niente ma so che stavi aspettando questo momento.

Ogni volta che le trovo in offerta, onestamente, ne compro almeno due perché sono tra le mie candele preferite e ti offrono certezze. Profumano l’intera casa, durano un sacco ed hanno delle note speziate al loro interno che ti fanno sognare ad occhi aperti.

Ne hai praticamente per tutti i gusti sia in termini di colori che di dimensioni. Quindi perché evitare di sbizzarrirti? Ora che sono in promozione con le offerte esclusive Prime, portane a casa quante ne vuoi. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Yankee Candle, tutti i formati in promozione su Amazon

Lo saprai meglio di me, esistono diversi formati di candele Yankee e ognuno si adatta alle tue esigenze. Per le camere trovi le giare piccole e medie, per le stanze ampie quelle grandi e perché no, per cambiare spesso puoi optare tra profumatori, tartellette e tea light.

Se ancora non hai trovato le tue profumazioni preferite, le ultime sono praticamente perfette dal momento che durano intorno alle dieci ore e ti permettono di sentire ogni sfumatura del gusto che hai scelto.

Tuttavia, ti devo svelare che i formati più ambiti sono proprio le giare grandi. Per questo motivo ti svelo le migliori in offerta ora con uno sconto del 39% sono:

Ovviamente queste non solo le uniche, ma senza ombra di dubbio tra le più ricercate. Se sai il nome della tua profumazione preferita, cercala su Amazon e la troverai sicuramente.