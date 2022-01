Tra le università telematiche, 11 in tutto, eCampus è sicuramente una delle più conosciute. Deve la sua immensa fama non solo alla struttura organizzativa complessa ma efficace o alla variegata offerta formativa, ma anche alla possibilità di frequentare le lezioni sia online che dal vivo con un sistema che integra i vantaggi dell’università telematica a quelli di una qualsiasi università frontale.

Ha all’attivo conta oltre 100.000 studenti itineranti e un numero di corsi che si aggiorna continuamente. La sede storica è situata a Novedrate (Como), nell’ex Centro di Formazione Europeo IBM, in un campus immerso nel verde, affascinante polo di attrazione che mette in contatto tutti gli iscritti sul territorio. Esistono poi le altre sedi che offrono la possibilità anche a chi vive lontano da Noverate di vivere il campus come una qualsiasi altra università.

Nonostante questo, resta attiva e utilizzatissima la piattaforma di e-learning che permette di studiare in qualsiasi momento della giornata o della nottata, essendo semplicemente in possesso di un device connesso a internet. Puoi formarti in piattaforma o accedendo all’App Mobile.

Tutto il progetto è realizzato con l’idea di realizzare un VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) in grado di integrare tutte le possibilità digitali a disposizione (lezioni, servizi bibliotecari, verifiche, ricevimenti, placement, stage, ecc…).

Le uniche attività che restano obbligatorie in presenza, fatta naturalmente eccezione per l’emergenza pandemica, sono gli esami che si svolgono dal vivo. eCampus è perfetto per tutti gli studenti che pur avendo bisogno di studiare e lavorare contemporaneamente e possono frequentare poco l’ateneo, non vogliono del tutto rinunciare al pensiero di vivere l’università nel suo senso più tradizionale.

Nei prossimi paragrafi studieremo meglio la storia di questo ateneo, cercando di capire se la laurea conseguita presso eCampus è riconosciuta del Miur, dove sono le sedi fisiche e i costi che dovremo affrontare. Se, invece, vuoi procedere direttamente all’iscrizione, puoi scorrere la guida e compilare il form che trovi in fondo a questa pagina, lasciando i tuoi dati personali per essere tempestivamente contattato da un nostro consulente.

Offerta formativa: lauree (triennali, magistrali) e master

L’ateneo e-Campus vanta un ventaglio di lauree triennali e magistrali molto variegate che afferiscono alle aree tematiche di Ingegneria, Economia, Psicologia, Giurisprudenza e Lettera. Ai corsi dell’offerta formativa eCampus si accede senza test di ammissione e l’unico titolo richiesto è quello precedente: nel caso di laurea breve il diploma di maturità o titolo equivalente e per quelle specialistiche, la laurea breve.

I piani di studio sono costantemente aggiornati e il profilo docente revisionato continuamente per esprimere il massimo possibile sul mercato. Non è tutto: c’è un ufficio placement che si occupa di realizzare contratti di stage invidiabili.

Le lauree eCampus afferiscono alle aree tematiche di Ingegneria, Economia, Psicologia, Giurisprudenza e Lettere, Scienze della Formazione e Scienze Motorie. Tra i diversi curricula, sono 60 i percorsi formativi che ogni anno vengono aggiornati. Di seguito una tabella aggiornata con tutti i percorsi 2022:

Corsi di Laurea eCampus di Primo Livello

Economia : Economia; Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali

: Economia; Scienze del Turismo per il Management e i Beni Culturali Giurisprudenza : Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche e Sociali; Servizi Giuridici

: Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche e Sociali; Servizi Giuridici Ingegneria : Ingegneria civile e ambientale; Ingegneria industriale; Ingegneria informatica e dell’automazione

: Ingegneria civile e ambientale; Ingegneria industriale; Ingegneria informatica e dell’automazione Lettere : Design e Discipline della moda; Letteratura Arte Musica e Spettacolo; Lingue e Culture europee del resto del mondo

: Design e Discipline della moda; Letteratura Arte Musica e Spettacolo; Lingue e Culture europee del resto del mondo Psicologia : Scienze e tecniche psicologiche

: Scienze e tecniche psicologiche Biologia : Scienze Biologiche

: Scienze Biologiche Scienze Motorie : Scienze delle attività motorie e sportive

: Scienze delle attività motorie e sportive Scienze della Formazione: Scienze dell’educazione e della formazione

Corsi di Laurea eCampus di Secondo Livello

Economia : Scienze dell’economia

: Scienze dell’economia Ingegneria : Ingegneria civile; Ingegneria industriale; Ingegneria informatica e dell’automazione

: Ingegneria civile; Ingegneria industriale; Ingegneria informatica e dell’automazione Lettere : Letteratura, lingua e cultura italiana; Lingue e letterature moderne e Traduzione interculturale

: Letteratura, lingua e cultura italiana; Lingue e letterature moderne e Traduzione interculturale Psicologia : Psicologia

: Psicologia Scienze della Formazione : Scienze pedagogiche

: Scienze pedagogiche Scienze Motorie: Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la salute

Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la salute Giurisprudenza

A questi bisogna aggiungere i percorsi post lauream: i master sono 64 per approfondire ulteriormente le tematiche in oggetto, due dottorati di ricerca, corsi singoli e percorsi di 24 cfu in discipline necessarie ad accedere ai concorsi per l’insegnamento.

Il vantaggio è evidente: si può studiare online conseguendo un titolo riconosciuto e completo per accedere a qualsiasi tipo di specializzazione. L’offerta formativa è fra le più variegate del mercato. I docenti eCampus sono fra i migliori sul mercato considerando sia le università telematiche che quelle tradizionali, la facoltà è fra le più apprezzate del Paese.

Da non sottovalutare anche l’offerta di Job Placement: viene messa a disposizione di studenti e laureati una bacheca con tutte le offerte di lavoro, in cui sono segnalate possibilità di assunzione, stage in uffici pubblici e privati di grandi aziende. I futuri datori di lavoro possono vagliare tutte le proposte, visionando il curriculum didattico di ogni candidato e poi scegliere quello più adatto alla posizione. Vengono anche organizzati periodicamente seminari e convegni per permettere agli studenti di inserirsi facilmente nel mondo del lavoro senza traumi, anche durante il loro percorso formativo.

L’esperienza lavorativa non va sottovalutata perché nel caso delle università telematiche in molti casi è un trampolino di lancio: puoi studiare e dare avvio alla tua carriera lavorativa contemporaneamente in modo da ridurre i tempi della gavetta e scalare i vertici velocemente.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo i costi, la storia dell’ateneo, le opinioni degli studenti e molto altro, per capire se può essere effettivamente considerato affidabile.

Quanto costa eCampus: costi, convenzioni, borse di studio

L’università e-Campus ha costi che si aggirano intorno ai € 3.000 tutto incluso, ma ci sono moltissime variabili: la differenza tra i diversi corsi di laurea, le convenzioni attivabili e le borse di studio a cui ogni studente può accedere.

Al costo standard dell’iscrizione bisognerà aggiungere 140€ di tassa Regionale. Questo contributo che deve essere versato ogni anno in una soluzione unica è obbligatorio per tutti i tipi di università, frontale o telematica. Bisognerà anche considerare 150€ come tassa esami (14 esami ogni anno per un massimo di 2 esami a sessione).

Ci sono alcuni corsi di laurea che hanno un costo a parte: quelli considerati “innovativi” come quello in Digital Marketing o Scienze Biologiche sono più dispendiosi. La retta annuale si aggira intorno ai 5900€ a cui bisognerà sempre aggiungere la tassa esami e quella per regionale.

I master eCampus hanno un costo variabile che oscilla tra i € 600 e i € 16.950 annuali, a seconda di quello che si desidera frequentare. L’oscillazione di prezzo può dipendere da tanti fattori: la durata, il grado di specializzazione, le possibilità offerte. Ai master di primo livello si accede con il titolo di laurea triennale, a quelli di secondo livello con la laurea magistrale.

I corsi singoli di eCampus non hanno un costo fisso: bisogna partire dall’importo della rata annuale e dividere per 60, poi moltiplicare il risultato per il numero di CFU richiesti dallo studente. Facciamo una prova insieme: il costo per un corso singolo da 5 CFU facente parte di una laurea la cui retta annuale è di € 3.900 sarà di € 325.

Se desideri frequentare il corso integrativo Prima Infanzia che è composto 60 CFU di durata annuale, il costo è di € 1.600. Se, invece, sei interessato ai corsi di alta formazione professionale, il costo da sostenere è di € 1.900, con il conseguimento di un numero di CFU compreso tra i 63 e i 65.

Il corso annuale per l’insegnamento che prevede 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche viene erogato in modalità blended (12 CFU in modalità telematica e 12 in presenza), con un costo complessivo di € 500.

Infine i corsi di perfezionamento di eCampus sono tutti in modalità full on line e prevedono il conseguimento di 200 ore e 8 CFU per € 300; 500 ore e 20 CFU per € 400; 1 anno e 60 CFU per € 500 e 2 anni e 120 CFU per € 900.

Ricordati comunque che esistono costi anche per il rilascio dei certificati, che ammontano a €50 (qualsiasi tipo di certificato). Il duplicato dell’originale del diploma di laurea ha un costo di € 200 necessita oltretutto di una marca da bollo di € 16.

Tutti questi costi possono essere ridimensionati grazie alle convenzioni messe a disposizione da e-Campus: vengono stipulate con numerosi enti, istituzioni e associazioni a livello locale e nazionale e permettono di abbattere dal 5% al 30% dell’importo, o quote fisse che vanno da € 200 a € 2.000. La lista degli enti che permettono di accedere a tali convenzioni è lunghissima per cui, per essere certi di non sbagliare, consigliamo di contattarci per una prima verifica e poi procedere all’iscrizione.

Tra le più utilizzate ricordiamo: UGL – 20% di sconto; Aeronautica Militare – 10% di sconto; Gruppo Editoriale L’Espresso; Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ascoli Piceno, Latina e Paola (CS); Provincia di Milano; UIL; Dopo lavoro Atac ecc…

L’università telematica eCampus, inoltre, mette a disposizione per gli studenti più talentuosi con meno possibilità economiche numerose borse di studio. La più famosa è quella regalata dal campione di calcio Cristiano Ronaldo, che nel 2020 ne ha erogate 36. L’importo è pari a € 20.770 al lordo delle ritenute fiscali per ognuna delle borse.

Non è tutto: in questo drammatico anno di pandemia l’università ha voluto omaggiare i suoi iscritti di ulteriori borse di studio. Per il 2020/2021 e-Campus erogherà ben 1.000 borse di studio per neodiplomati per l’iscrizione a un corso di laurea triennale. L’importo dipenderà dal voto ottenuto all’esame finale.

I pagamenti possono essere effettuati in tantissimi modi: dal bollettino postale al bonifico bancario ma non solo. Ci si può avvalere del POS virtuale e PagoAtenei (la versione di PagoPA per le università) e di MAV, la cui generazione va richiesta alla segreteria studenti.

La storia dell’università eCampus

Ma cos’è nello specifico e-Campus? La risposta è semplice: un’università telematica riconosciuta con una storia solida alle spalle. L’ateneo è finanziato dall’imprenditore Francesco Polidori, fondatore del Centro Europeo per la Preparazione Universitaria (CEPU). Una grande esperienza che è poi il grande successo di questo ateneo.

L’università e-Campus è stata fondata nel 2006, anche se poi effettivamente l’attività risulta attiva a partire dall’anno accademico 2007/2008. Gli iscritti e-Campus a partire dal principio sono sempre stati moltissimi, anche grazie ad un sistema burocratico rodato con una segreteria studenti e segreteria amministrativa sempre attive.

Se desideri avere maggiori informazioni sull’università telematica eCampus ti basta compilare il form che trovi in fondo a questa guida per essere ricontattato subito da un nostro consulente che ti fornirà tutti i dettagli di cui hai bisogno.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

L’Università e-Campus è fra le più apprezzate in Italia. Molto spesso parlando di università online si incorre nell’errore di credere che il titolo conseguito non sia valido ed è falso. La laurea e-Campus è riconosciuta dal Miur ed è propedeutica alla partecipazione a concorsi pubblici e privati e all’accesso in qualsiasi tipo di azienda.

Il titolo ha a tutti gli effetti un valore legale con il vantaggio che si può studiare e lavorare contemporaneamente: connettendosi alla piattaforma di e-learning si possono seguire le video lezioni e poi, una volta terminate, preparare gli esami.

Il Miur ogni anno ne monitora l’offerta formativa e il corpo docenti in modo da mantenerne alta la qualità e sottopone l’ateneo ad una valutazione da parte dell’Anvur, un ente pubblico che gli assegna poi un punteggio per stilare poi una graduatoria di tutti gli atenei italiani telematici e non per permettere agli studenti di operare una scelta con tutte le informazioni possibili.

Il titolo e-Campus ha validità anche all’estero. Non solo: il campus di Novedrate è conosciuto ovunque. Situato all’interno del parco di villa Casana, una cascina del primo Settecento di una bellezza straordinaria. Ristrutturato poi in vetro e calcestruzzo è diventato anche uno dei centri di formazione IBM a conferma della solidità del progetto.

Non sarai comunque obbligato a frequentarlo: possono iscriversi studenti da tutta Italia e decidere se frequentare l’ateneo scegliendo una modalità mista o, in alterativa, scegliere la via dell’online integrale.

Il computer o un qualsiasi tipo di device ti permetterà di preparare le diverse materie e metterti in contatto con docenti e tutor che saranno a disposizione per accompagnare gli studenti nel loro percorso. Sarai seguito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I docenti sono disponibili a risolvere i dubbi legati alle lezioni o a consigliare testi di approfondimento, oltre che a indirizzarti per il conseguimento dei cfu necessari a ottenere poi la laurea.

Se pensi che questa sia la strada giusta per te, ti basterà compilare il form che troverai alla fine di questa pagina per ricevere un’assistenza dedicata e gratuita; se, invece, hai ancora qualche dubbio continua a leggere per essere aggiornato sui costi previsti e le convenzioni attivabili.

Opinioni e recensioni su e-Campus

Le opinioni sull’Università Telematica e-Campus sono complessivamente molto positive: l’ateneo viene considerato molto flessibile. A premiarne la qualità è soprattutto la formula che prevede si possano definire piani di studio altamente personalizzati e seguire le lezioni da remoto.

In questa sezione della guida su e-Campus riporteremo le opinioni 2022 degli studenti rinvenuti online su numerosissimi forum. Basta navigare un po’ in rete per scoprire che i docenti vengono valutati molto positivamente: la loro disponibilità e la qualità del materiale didattico vengono sempre menzionati.

e-Campus viene giudicato come un’ottima università, né eccessivamente facile, né eccessivamente difficile. Le uniche opinioni negative dipendono dalla modalità di esame: test a risposta multipla. Tale modalità viene giudicata come sintomo di uno studio meno approfondito anche se ciò è vero solo in parte: bisogna conoscere le risposte per poter sostenere l’esame.

Nei prossimi paragrafi cercheremo di approfondire ulteriormente le informazioni in nostro possesso sull’università telematica eCampus. Al termine della guida troverai un form online perfetto per chi desidera iscriversi a questo ateneo ma non ha idea di come procedere e vuole accedere a un servizio di assistenza completamente gratuito.

Lezioni e piattaforma e-learning

Le lezioni di eCampus possono essere online o dal vivo. Nel caso dovessi scegliere la modalità telematica occorre specificare che non dovrebbe esserci timore sulla qualità perché l’intero sistema è stato testato per essere funzionale ed utile per lo studente.

L’ateneo eroga video e audiolezioni che sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in piattaforma o app e sceglie una Didattica Interattiva (DI), attività che coinvolgono lo studente sulla base di videoconferenze, webinar e aule interattive. L’unico requisito richiesto è quello di seguire l’ordine prestabilito senza saltare alcuna attività didattica; questo perché l’intero sistema si basa sull’acquisizione costante e progressiva delle nozioni che poi occorrono per superare l’esame.

Ecco perché solo dopo l’effettivo completamento della lezione si potrà accedere alle altre e solo dopo il completamento delle stesse, all’esame. Tutto il percorso di apprendimento è guidato e lo studente non è mai abbandonato a sé stesso: docenti e tutor sono completamente a disposizione degli iscritti.

Le lezioni, poi, possono essere scaricate in formato PDF per essere consultate in qualsiasi momento insieme ad una lista completa del materiale didattico consigliato. C’è poi anche un test di autovalutazione per ogni esame per dare la possibilità agli studenti di sapere a che punto della preparazione sono prima di potersi prenotare per ciascun esame.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo la questione degli esami e-Campus per sapere come fare per sostenerli, quali sono i requisiti richiesti e come si svolgono effettivamente. Resta sempre a disposizione il form al termine dell’articolo da compilare per procedere all’iscrizione.

Gli esami presso e-Campus

Uno dei maggiori punti di forza di e-Campus consiste nella frequenza in cui viene data la possibilità agli studenti di sostenere gli esami: sono previste 7 sessioni ogni anno; anche se occorre precisare che una di esse si tiene solo nei campus principali, quelli di Novedrate e di Roma. Puoi sostenere al massimo 2 esami per sessione per un massimo di 14 esami annuali (sfruttando tutte le sessioni), 12 se si abita lontano dalle sedi principali.

Gli esami e-Campus sono per la maggior parte scritti e a crocette; in alcuni casi bisognerà sostenere un esame orale integrativo. Ogni prova dura mediamente tra i 60 e i 90 minuti. Il tempo dipende dalla disciplina e dai crediti che vengono assegnati. I test a risposta multipla constano di un totale di 23 domande a cui spesso ne vengono aggiunte 2 a risposta aperta per completezza di preparazione.

Gli esami scritti quest’anno si sono svolti online, ma solitamente si svolgono in presenza, bisogna prenotarsi essendo in pari con il pagamento delle tasse universitarie e avendo sostenuto tutte le prove propedeutiche. Potrai scegliere tra tutte le sedi eCampus quella più vicino a te per dare la prova. Nel primo anno dovrai sostenere almeno un esame nella struttura centrale, poi potrai scegliere quella più vicino a te per ogni esame. Una volta effettuata la prenotazione non può più essere modificata.

La procedura deve essere completata entro la mezzanotte del mercoledì precedente la settimana in cui devi sostenere l’esame. La struttura degli esami, la frequenza delle sessioni e la disponibilità dei docenti rendono molto difficile agli studenti di finire fuori corso a e-Campus.

Occorre, inoltre, precisare che l’orale può essere sostenuto solo dopo aver ottenuto una votazione di almeno 16/30 allo scritto. Il colloquio non è obbligatorio, serve sostanzialmente a migliorare il voto finale e va prenotato passando per la segreteria che opererà un’opportuna verifica con il docente. Si può scegliere di sostenere, qualora si volesse, solo l’orale e non lo scritto con una prova chiaramente più complessa. A determinare il voto finale saranno anche le prove intermedie (test, redazione di elaborati, etc.) che lo studente incontrerà sul suo percorso e che potrà revisionare insieme all’insegnante.

Durante quest’anno, a causa dell’emergenza pandemica, tutti gli esami si sono tenuti a distanza con l’opportuna vigilanza su piattaforme come GoToMeeting o Skype.

Non è ancora chiaro come evolverà la situazione nei prossimi mesi: durante queste sessioni bisognava essere collegati con la webcam e non si potevano utilizzare le cuffie. Il video era registrato e poteva essere revisionato a discrezione di docenti e segreteria per coglierne criticità e scorrettezze.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo i criteri legati all’iscrizione e le sedi messe a disposizione dall’ateneo e-Campus per capire se questa è effettivamente l’università telematica giusta per te, fra le 11 attualmente accreditate.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

Le iscrizioni eCampus sono aperte tutto l’anno. Puoi iscriverti quando vuoi senza costi aggiuntivi. L’Ateneo, infatti, non prevede scadenze di sorta e offre un’esperienza formativa assolutamente personalizzata negli intenti e nei costi. Nonostante questo esiste un calendario che prevede che l’inizio dell’anno venga riconosciuto nel 1° agosto di ciascun anno solare e la fine il 31 luglio di quello successivo.

Le sessioni d’esame sono molte ma la prima viene fissata ad agosto e l’ultima a luglio dell’anno successivo. Per iscriversi è necessario aver espletato tutte le pratiche di segreteria e aver provveduto al pagamento delle quote richieste: non c’è test d’ammissione, l’ingresso è libero anche se gli studenti vengono comunque sottoposti ad una valutazione preliminare che non ne preclude l’immatricolazione.

Il completamento dell’anno accademico viene considerato effettivo con il conseguimento di 60 CFU. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro e la sua registrazione permetterà poi a ogni studente di vedersi riconosciuti gli esami anche qualora dovesse cambiare ateneo.

La pratica di iscrizione, così come quella di passaggio è molto delicata, per cui ti consigliamo di compilare il form al termine della pagina per non rischiare di incorrere in errori. Deve essere in ogni caso stampata, firmata e spedita alla segreteria insieme ai documenti complementari richiesti.

Le sedi in Italia di eCampus

L’Università eCampus ha moltissime sedi: come accennavamo in precedenza, quella principale si trova a Novedrate (Co), ma ce ne sono molte altre a Milano, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Ecco una tabella con tutte le sedi in Italia di eCampus per permetterti di trovare quella più vicina a te:

Sedi di esame di eCampus:

eCampus Alessandria: Corso Roma, 45

eCampus Ancona: Via Antonio Giannelli, 36

eCampus Arezzo: Via Ricasoli, 3

eCampus Avellino: Largo de Luca di Montefusco, 17

eCampus Bari: P.zza G. Cesare, 13

eCampus Bergamo: Via Borfuro, 12/M

eCampus Bologna: Piazza XX Settembre, 1

eCampus Brescia: C.so Zanardelli, 32

eCampus Brindisi: P.zza Cairoli, 13

eCampus Cagliari: Viale Regina Margherita, 30

eCampus Caserta: Corso Trieste, 116

eCampus Catania: Via Milano, 47

eCampus Catanzaro: Viale Lucrezia Della Valle, 68

eCampus Città di Castello: Via Carlo Marx, 24

eCampus Como: Viale Masia, 26

eCampus Cosenza: Via Paul Harris (ex G.Doria), 7

eCampus Ferrara: Corso Porta Reno, 115

eCampus Firenze: Via San Gallo, 103

eCampus Foggia: Corso Garibaldi, 10

eCampus Frosinone: Via Aldo Moro, 481

eCampus Genova: Via Serra, 6/8

eCampus La Spezia: Via Cernaia, 14

eCampus Latina: Via Duca del Mare, 19

eCampus Lecce: Via Brenta, 2/a (2° piano)

eCampus Macerata: Corso Cavour, 66

eCampus Messina: Via Dogali, 50

eCampus Milano: Via Privata Chioggia nr. 4

eCampus Modena: Piazzale S. Domenico, 6

eCampus Napoli: Via Ponte di Tappia nr. 47

eCampus Novara: Via XX Settembre, 38

eCampus Novedrate: Via Isimbardi 10

eCampus Padova: Galleria Giovanni Berchet, n.4

eCampus Palermo: Via Principe di Belmonte, 105

eCampus Parma: Piazza Ghiaia, 23

eCampus Pavia: Viale Matteotti, 49

eCampus Perugia: Via Marzia, 16

eCampus Pescara: Corso Umberto I, 103

eCampus Piacenza: Via Cardinale Maculani, 36

eCampus Pisa: Corso Italia 5

eCampus Pordenone: Viale Gorizia, 2

eCampus Potenza: Corso XVIII Agosto 1860, 2

eCampus Ravenna: Via Salara, 16

eCampus Reggio di Calabria: Corso G. Garibaldi n. 154

eCampus Reggio nell’Emilia: Piazza della Vittoria, 1

eCampus Rimini: Corso D’Augusto, 155

eCampus Roma: via Matera,18

eCampus Salerno: Via Gonzaga, 12

eCampus San Benedetto del Tronto: Via Calatafimi, 200

eCampus Taranto: Via Giacomo Matteotti, 7

eCampus Torino: Via Bertola, 34

eCampus Trento: Via A. Diaz, 8

eCampus Treviso: Via Pescatori, 31

eCampus Trieste: Largo Bonifacio, 1

eCampus Udine: Via della Vigna, 2/a

eCampus Varese: Via Bernascone, 14

eCampus Venezia: Via Torino, 105

eCampus Verona: Via Ugo Sesini, 18

eCampus Vicenza: Piazzale Bologna, 14

eCampus Viterbo: Viale Armando Diaz, 52/E

Esistono anche moltissime sedi all’estero in Polonia e in Africa (Egitto, Marocco e Nigeria), solo per citarne alcune, per permettere agli studenti di vivere un’esperienza internazionale e un complesso formativo il più completo possibile. Nell’ultimo paragrafo della guida tireremo le fila su quanto sostenuto sull’università e-Campus per ottenere un giudizio complessivo il più attendibile possibile.

Giudizio conclusivo su e-Campus

L’università eCampus è molto amata: perfetta per chi cerca una flessibilità nella gestione del tempo perché ha un lavoro o delle esperienze personali da portare avanti. Le lezioni hanno un calendario gestibile e ci sono molti appelli d’esame. Puoi contattare i professori o accedere alle video lezioni da qualsiasi posto nel mondo. Ti basta una connessione a internet e un device.

Tra i punti di forza dell’Ateneo c’è l’offerta formativa con moltissimi corsi di laurea e la possibilità di frequentare una delle numerose sedi dell’ateneo in modalità completa o parziale, per non perdere del tutto l’esperienza universitaria tradizionale. Puoi conseguire lauree triennali, specialistiche, master di I e II livello, corsi singoli o di perfezionamento, dottorati di ricerca e il percorso da 24 cfu per accedere all’insegnamento.

Le recensioni di eCampus sono assolutamente positive: l’università viene considerata molto buona dagli studenti che l’anno frequentata e gli esami non sono eccessivamente difficili, prevendono uno scritto ed un orale opzionale. Quest’anno a causa del Covid-19 tutte le prove si sono svolte online.

Non è sicuramente tra gli atenei più economici, ma le numerose convenzioni e borse di studio messe a disposizione permettono l’iscrizione anche a chi ha un budget limitato. Se l’offerta e-Campus ti ha convinto compila il form qui sotto lasciando i tuoi dati personali. In questo modo uno dei nostri esperti ti contatterà senza costi aggiuntivi per procedere all’iscrizione in qualsiasi momento dell’anno, anche d’estate. Non aspettare oltre per dare inizi al tuo futuro. Il domani non aspetta.