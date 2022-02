L’università Telematica San Raffaele è stata riconosciuta dal Miur l’8 maggio 2006 e a partire da tale data il titolo conseguito in questo ateneo è valido a tutti gli effetti come quello di qualsiasi università tradizionale.

La San Raffaele da anni permette a tantissimi studenti di affrontare un percorso formativo completo ed è apprezzata per il suo corpo docenti e la sua struttura e-learning che dà la possibilità agli iscritti di studiare e lavorare contemporaneamente. In questa guida parleremo di tutto ciò che riguarda i corsi della San Raffaele (dai costi alle recensioni trovate sui forum online) per capire se è ciò che fa per te.

Al termine dell’articolo troverai una box dove inserire i tuoi dati per essere ricontattato da un esperto che a titolo gratuito ti fornirà tutte le informazioni aggiuntive di cui hai bisogno e ti aiuterà nel percorso di iscrizione all’Università telematica San Raffaele.

Offerta formativa: lauree (triennali, magistrali) e master

L’università telematica degli Studi San Raffaele di Roma ha un’offerta formativa molto ampia, che garantisce agli iscritti molte possibilità: dalle lauree triennali a quelle magistrali, passando per corsi di perfezionamento, da 24 cfu e master di primo e secondo livello. Nella tabella che segue una panoramica delle possibilità disponibili:

Corsi di Laurea Triennale San Raffaele:

Architettura e Design Industriale indirizzo Design

Architettura e Design Industriale indirizzo Moda

Organizzazione e Amministrazione dei Servizi Sanitari e Socio Assistenziali

Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione

Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia

Scienze Motorie

Scienze Motorie indirizzo Calcio

Corsi di Laurea Magistrale San Raffaele:

Eonomia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica

Management e consulenza aziendale

Scienze della Nutrizione Umana indirizzo Nutrizione

Scienze della Nutrizione Umana indirizzo Nutraceutica

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

Volendo riassumere un pochino, le lauree della San Raffaele si dividono in 4 aree tematiche (Moda e Design, Economia, Scienze Motorie, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione e Scienze dell’Alimentazione) che hanno al loro interno diversi indirizzi sia di laurea triennale che di laurea magistrale. Fanno eccezione l’area Moda e Design ha solo corsi brevi ed Economia che ha un solo corso di laurea specialistica.

Se dopo aver concluso il percorso di laurea triennale o quinquennale desideri approfondire uno degli insegnamenti puoi iscriverti ad un master. I master possono essere di primo o di secondo livello: ai master di primo livello ci si può iscrivere con una laurea breve, a quelli di secondo livello con una magistrale. Sono 19 e permettono di formarsi ulteriormente per un anno nelle aree tematiche di cui abbiamo già parlato.

Tra i più frequentati ci sono quelli in Biomeccanica 4.0, in Organizzazione e gestione dei servizi sanitari relativi all’area di emergenza, in Wellness and Food Safety 4.0 e in Digital Manager 4.0: ICT e Innovazione.

Non è tutto l’Università Telematica San Raffaele offre anche la possibilità di frequentare corsi singoli a cui si possono iscrivere studenti anche se già laureati o frequentati altri corsi di studi presso altri atenei anche stranieri.

Al termine del corso non si consegue alcun titolo se non la certificazione dell’avvenuto esame e servono per dimostrare competenza in uno specifico ambito. Di solito lo si fa scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento o perfezionamento.

Esistono anche Corsi di perfezionamento e aggiornamento che permettono di conseguire 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; servono come fondamentale requisito di accesso e partecipazione al concorso nazionale per titoli ed esami e successivamente al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT) nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 59.

Una peculiarità della San Raffaele che non si trova in nessun altro ateneo è il Corso di formazione Italiana Scherma per tecnici di 1 livello e il corso denominato Progetto Donne 4.0.

Se uno dei corsi citati ti interessa e vuoi proseguire con l’iscrizione all’Università Telematica San Raffaele compila il form al termine della pagina inserendo tutti i tuoi dati, altrimenti continua a leggere la guida per avere una panoramica sull’ateneo e su tutto ciò che lo riguarda.

Panoramica dell’Ateneo San Raffaele

L’Università Telematica San Raffaele di Roma è molto orientata al mondo del lavoro e alle eccellenze del Made in Italy: questo permette a moltissimi studenti di formarsi e fare carriera velocemente. Con il sistema della San Raffaele tu studi e lavori contemporaneamente ottenendo scatti professionali quando ancora stai lavorando. Sono apprezzati per la qualità dell’offerta formativa, per il corpo docenti e per gli stage.

I costi alla San Raffaele sono contenuti e le iscrizioni sono aperte in qualsiasi momento dell’anno. Le lezioni si svolgono online: puoi formarti in qualsiasi momento della giornata, anche mentre sei in pausa dal lavoro o dagli obblighi familiari, semplicemente connettendoti ad internet ed accedendo alla piattaforma da smartphone, pc o tablet.

Uno dei vantaggi nel frequentare l’Università Telematica San Raffaele è che l’ateneo mette a disposizione strutture di ricerca specializzate e fornite di una strumentazione scientifica, grazie ad un accordo raggiunto con l’Università degli Studi di Tor Vergata.

In questo ambito è stato anche istituito il consorzio denominato “Medical and Experimental Bioimaging Center (MEBIC)”, con focus sulla Riabilitazione Molecolare per il recupero di funzione cerebrale, muscoloscheletrica, cardiaca, respiratoria, renale, epatica e sensoriale.

L’Università San Raffaele piace perché oltre all’offerta formativa che si fonda su 4 facoltà molto richieste, propone esami accessibili a tutti. In questo anno di emergenza sanitaria si sono svolti in modalità digitale, ma non è ancora chiaro come evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Nell’anno 2017/2018 ha contato 4.250 iscritti e 332 laureati, un buon risultato per un ateneo a misura d’uomo che segue i suoi studenti e li accompagna fino al conseguimento del titolo.

Nei prossimi paragrafi approfondiremo la storia dell’ateneo, aggiungendo informazioni dettagliate su costi, convenzioni e borse di studio San Raffaele, oltre che su opinioni e recensioni sull’Ateneo e la sua piattaforma di e-learning.

Se vuoi procedere all’iscrizione fai skip verso il form che si trova a fondo pagina dove troverai l’assistenza di uno dei nostri esperti che avrà il compito di risolvere tutti i tuoi dubbi relativo a questo o a qualsiasi altro ateneo.

La storia dell’università San Raffaele Roma

L’università Telematica San Raffaele è diventata a tutti gli effetti un’università riconosciuta l’8 maggio 2006. Da quel giorno tanti passi sono stati fatti e ogni anno cresce maggiormente. Nel 2020, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, è stata attivata una sede distaccata a Giulianova, in Abruzzo proprio a dimostrazione di quanto le iscrizioni siano di fatto in crescita grazie alla qualità che viene sempre espressa.

Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione riguardante il valore della laurea e il riconoscimento da parte del Miur per la San Raffaele, per capire se una volta conseguito questo titolo avremo gli stessi diritti di tutti gli altri studenti o se sono previste e necessarie delle integrazioni. Rimane valido e consigliato l’invito a compilare il form a fondo pagina per ulteriori approfondimenti.

Valore laurea e riconoscimento MIUR

La laurea San Raffaele è legalmente riconosciuta dal Miur ed ha lo stesso valore di un qualsiasi titolo ottenuto in un ateneo online o frontale. Al ritiro dell’opportuna documentazione si potrà partecipare a concorsi pubblici o privati ed essere assunti in qualsiasi tipo di azienda. Inizialmente molte persone hanno manifestato dubbi sulla validità di questo tipo di lauree ma ad oggi sono considerate alla pari di qualsiasi altro titolo equivalente.

Non esiste differenza nel frequentare un’università frontale o telematica in relazione al valore del titolo accademico conseguito: i datori di lavoro anzi valutano positivamente il fatto che solitamente chi frequenta l’Università Telematica San Raffaele di Roma acquisisce anche competenze in ambito professionale durante il percorso di studi.

L’università, poi, è costantemente monitorata da un organo del MIUR, l’ANVUR che vigila su tutti gli istituti pubblici e privati assegnandogli annualmente una votazione in base all’offerta formativa, all’organizzazione (segreteria studenti e segreteria amministrativa) e al corpo docenti.

Pertanto l’Università è non solo riconosciuta ma anche ritenuta valida in Italia come all’estero (dalla Comunità Europea e da paesi con i quali l’Italia ha stretto accordi bilaterali). Puoi quindi iniziare il tuo percorso di studi alla San Raffaele e terminarlo in un altro Paese chiedendo che vengano riconosciuti i CFU degli esami sostenuti, per non dover ripetere le prove. In alcuni casi ti verrà semplicemente richiesta un’integrazione per alcuni insegnamenti specifici relativi alla figura professionale che dovrai esercitare nel paese straniero.

Nel 2019 la San Raffaele ha ottenuto presso l’ANVUR una votazione del 4,33 condizionato alla risoluzione di alcune criticità. Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione dei costi all’Università Telematica San Raffaele per capire se questi possono essere alla tua portata, resta inteso che c’è la possibilità di abbatterli grazie al riconoscimento di alcune convenzioni stipulate con l’università. Per avere maggiori informazioni compila la box che trovi al termine della guida.

Quanto costa l’Università Telematica San Raffaele: costi, convenzioni, borse di studio

I prezzi della rata annuale dell’Università Telematica San Raffaele oscillano tra €2.000 e €2.500.

Il costo della retta annuale però non è il solo: bisogna aggiungere quello della tassa regionale obbligatoria per il diritto allo studio, che per la Regione Lazio corrisponde a € 140,00. Tutti gli studenti iscritti a qualsiasi ateneo pubblico o privato sono tenuti al pagamento di questa tassa.

Per che paga in ritardo la rata, l’Ateneo prevede una tassa aggiuntiva di € 40,00 entro il 30esimo giorno e di € 120,00 oltre il 30esimo. Non sarà possibile sostenere gli esami fino quando non si sarà in regola con i pagamenti.

Le rate sono così divise:

prima rata: entro il 31 ottobre per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo);

seconda rata: entro il 30 aprile;

terza rata: entro il 31 luglio.

Se il tuo obiettivo è quello di iscriverti ad un corso singolo, e non a uno specifico corso di laurea, dovresti sapere che il pagamento sarà di € 500,00 in soluzione unica. I costi dell’Università Telematica San Raffaele possono essere abbattuti accedendo per diritto ad una delle convenzioni messe a disposizione dall’ateneo.

Le convenzioni che permettono di iscriversi con una retta agevolata sono tantissime e in costante aggiornamento. Proprio per questo motivo consigliamo a tutti di contattare lo Sportello Orientamento per poter valutare assieme ad un professionista di settore eventuali agevolazioni e riduzioni attive.

Ad esempio, la San Raffaele, ha anche attivato nell’anno 2020/2021 alcune agevolazioni a sostegno degli studenti in difficoltà in questo anno particolare di emergenza sanitaria:

Riduzione dell’importo delle tasse universitarie del 10% per gli studenti che presentino nuovi iscritti e del 5% per gli immatricolati presentati nell’ambito della campagna “Porta un amico”;

Riduzione del 25% per disabili che hanno un’invalidità tra il 40% e il 66%;

Esonero dalle tasse universitarie per disabili e portatori di handicap con invalidità superiore al 66% ;

Borse di studio per studenti con ottimi risultati (riduzione di € 500,00 sulle tasse universitarie);

Possono partecipare al bando tutti gli iscritti in difficoltà economiche o comunque con reddito basso e riconosciuti meriti scolastici. La domanda deve essere presentata indipendentemente dall’immatricolazione ed è necessaria la specifica consegna di alcuni moduli, pertanto per non commettere errori il consiglio è quello di farsi aiutare da un consulente.

Per ottenere la certificazione del proprio reddito bisogna presentare l’ISEE universitario si deve compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che contiene informazioni sul nucleo familiare, sui redditi e sui patrimoni di ogni componente il nucleo familiare e che consegnata per la validazione a uno degli uffici appropriati.

Le convenzioni e le borse di studio messe a disposizione da San Raffaele servono per abbattere i prezzi e permettere a tutti di accedere al percorso formativo. I costi della San Raffaele risultano in definitiva molto contenuti rispetto a quelli dell’università frontale in cui oltre alla rata bisognerà considerare l’acquisto di libri e manuali, cancelleria, ecc. Per gli studenti fuori sede (e non solo) bisognerà pensare anche all’alloggio, al costo degli spostamenti e delle piccole spese come i break che abitualmente si consumano in facoltà durante la pausa.

L’Università Telematica eroga le lezioni online e il materiale formativo è compreso nel costo della rata: dispense, slides e assistenza da parte di tutor e docenti 24 ore su 24 7 giorni su 7. Gli studenti vengono seguiti da vicino e assistiti durante le crisi e nel momento in cui subentrano i dubbi.

Nel prossimo paragrafo affronteremo la questione delle recensioni sull’Università San Raffaele, raccontando da vicino le esperienze degli studenti già iscritti riportate sui forum o sui social network.

Potrai conoscere i punti di forza e di debolezza dell’ateneo e prendere una decisione attenta e consapevole. Al termine di questa guida, poi, troverai un form da compilare inserendo i tuoi dati personali per essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da uno dei nostri consulenti.

Opinioni e recensioni su San Raffaele

Nei forum online si riscontrano ottime opinioni dell’Università Telematica San Raffaele. Gli studenti che l’hanno frequentata la ritengono una buona università, così come le aziende che poi si trovano a selezionare del personale che si è formato in questo ateneo online.

La laurea San Raffaele viene considerata affidabile ed è un ottimo biglietto da visita per accedere a nuove opportunità nel mondo del lavoro. In questo paragrafo cercheremo di capire quali sono state le opinioni 2020 sulla San Raffaele dalla voce di chi l’ha frequentata.

Oltre ad avere una valida offerta formativa, ha anche una buona offerta di master e stage, oltre a vantare un accordo con l’Università di Tor Vergata, che la qualifica ancora meglio sul mercato.

La piattaforma di e-learning è strutturata con un’interfaccia moderna ma semplice da utilizzare e permette agli studenti di formarsi da qualsiasi parte del mondo utilizzando semplicemente un pc, uno smartphone o tablet.

Il percorso viene poi reso fluido da una struttura organizzativa di primo livello che non presenta agli iscritti ostacoli lungo percorso, agevolandoli nella loro formazione e riducendo al minimo di fatto il numero dei fuori corso. Docenti, tutor e segreteria sono molto disponibili e ciò facilita ancora di più gli studenti San Raffaele che non si sentono mai abbandonati a sé stessi ma che vengono sempre seguiti con attenzione.

Scavando tra le recensioni che si fanno online sulla Raffaele non emergono commenti negativi. Gli studenti si dicono soddisfatti della qualità della didattica e il metodo di studio che gli permette di raggiungere l’obiettivo senza smettere di lavorare o curare i propri progetti personali. La soddisfazione risulta massimo e anche gli esami non risultano né eccessivamente facili, né eccessivamente difficili.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo la struttura delle lezioni per capire come funziona la modalità e-learning San Raffaele. Ricordati che in qualsiasi momento puoi scorrere fino al termine della guida e compilare il form a fondo pagina che ti apre un contatto diretto e gratuito su questo e su tutti gli altri atenei online riconosciuti dal Miur; lo scopo è quello di conoscerti personalmente e proporti un’offerta cucita su di te risolvendo i tuoi dubbi senza farti perdere ulteriormente tempo.

Lezioni e piattaforma e-learning

All’università telematica San Raffaele di Roma le lezioni si svolgono interamente online. Avrai a disposizione delle video e audio lezioni, delle slides e degli appunti, oltre ad una lista consigliata di testi su cui studiare.

Ci sono anche aule e laboratori virtuali in modo da poter interagire e rimanere a stretto contatto con il professore, interrogarlo su aspetti poco chiari e farsi guidare in vista dell’esame. I docenti San Raffaele potranno metterti alla prova con esercizi collaborativi e video seminari in modo da darti la possibilità di capire e calibrare la tua preparazione in vista dell’esame.

Saranno disponibili anche servizi di help desk per aprire un ulteriore finestra di dialogo con gli iscritti. Tutte le attività che vengono proposte in fase di preparazione sono gratuite, incluse nel costo della retta annuale, così come anche il materiale didattico.

Il grande vantaggio di frequentare un ateneo online è proprio questo: non ci sono costi aggiuntivi per quello che è a tutti gli effetti un diritto dello studente (studiare). Gratuito anche il servizio di tutoring che permette anche agli studenti più timidi che non si relazionano con i docenti di avere risposte dirette sull’ateneo e sul corso di studi.

Nel prossimo paragrafo parleremo di come si svolgono gli esami alla San Raffaele, resta disponibile a fondo guida comunque un form per fare tutte le domande che vuoi su questo o sugli altri atenei online riconosciuti dal Miur.

Gli esami presso Università Telematica San Raffaele

Gli esami dell’Università San Raffaele di Roma si svolgono in presenza si prenotano on-line dal portale nella sezione dedicata alla Segreteria. Per sostenere qualsiasi tipo di prova bisogna essere in regola con i pagamenti. Se tutto risulta regolare, quando fai la prenotazione ti arrivai poi una mail di conferma.

Non c’è un limite di esami che si possono sostenere per sessione alla San Raffaele: tutto dipende dall’impegno e dalla resistenza dello studente. Le prove possono essere scritte (a crocette, aperte, o multiple) o orali, a discrezione del docente.

Durante quest’anno di emergenza sanitaria gli esami si sono svolti online ma non si sa ancora come cambierà la situazione nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda invece la discussione della tesi, ci sono momenti specifici durante l’anno che si trovano sul sito dell’ateneo online. Nel prossimo paragrafo cercheremo di capire come procedere all’iscrizione San Raffaele ma essendo una pratica piuttosto complessa ti consigliamo di compilare il form al termine dell’articolo per essere indirizzato a titolo gratuito e senza impegno da uno dei nostri esperti.

Iscrizioni: come e quando iscriversi

All’Università Telematica San Raffaele le iscrizioni sono aperte tutto l’anno: puoi immatricolarti quando vuoi senza costi aggiuntivi. Le date di apertura e chiusura di tutte le pratiche vengono stabilite dall’Ateneo annualmente. Se sei preoccupato di sbagliare date, puoi compilare il form al termine dell’articolo per essere aiutato da uno dei nostri consulenti con l’immatricolazione San Raffaele.

La procedura d’iscrizione all’Università San Raffaele di Roma si svolge comunque online: i documenti devono essere presentati in formato PDF. Ecco di cosa avrai bisogno:

Documento di riconoscimento valido fronte/retro

Codice Fiscale fronte/retro

Fototessera scansionata

Contratto con l’università firmato per l’accettazione firmata in tutte le sue pagine per accettazione;

autocertificazione del titolo di Diploma di Scuola Media Superiore (per i corsi di laurea brevi) o della laurea (per le magistrali);

Ricevuta del pagamento della tassa regionale che nel Lazio ammonta a 140 Euro;

Se prima frequentavi un altro corso di laurea o facoltà dovrai presentare la rinuncia agli studi;

Gli studenti dei corsi di laurea magistrali devono presentare un via libera all’iscrizione;

Se vuoi frequentare Scienze Motorie e Scienze Motorie curriculum calcio devi fornire un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica di 1° livello rilasciato da un medico specialista in Medicina dello Sport.

Potrebbe esserti comunque chiesto di portare a termine un test di verifica delle conoscenze in ingresso per colmare eventuali lacune già maturate nel corso degli anni. Il pagamento della retta

della San Raffaele dovrà poi essere effettuato con diversi metodi di pagamento, se vuoi saperne di più compila il form a fondo pagina!

Il processo di iscrizione per alcuni potrebbe risultare particolarmente complicato quindi ti consigliamo di chiedere aiuto compilando la box che trovi al termine della guida. Intanto nel prossimo paragrafo studieremo la collocazione delle sedi dell’Università Telematica San Raffaele in Italia per capire se ce n’è una particolarmente vicina a te.

Le sedi di San Raffaele in Italia

L’Università telematica San Raffaele ha diverse sedi in tutta Italia: quella principale si trova a Roma, dove si trova anche il campus che dà la possibilità agli studenti che frequentano le lezioni online di vivere una vera e propria esperienza in ateneo.

Ecco un elenco di tutte le sedi:

San Raffaele a Roma è in via di Val Cannuta, 247;

San Raffaele Milano è presente in via F. Daverio, 7;

Acireale (CT) in Corso Umberto 188;

Sulmona (AQ), presso l’Istituto Mazara di via Silvestro di Giacomo 22.

Non ci sono sedi d’esame per la San Raffaele a Torino e a Napoli: per gli studenti che si trovano in queste località di solito vale la regola di spostarsi verso i poli principali, quindi Roma e Milano. In quest’anno di emergenza sanitaria tutti gli esami si sono svolti online, ma non è ancora chiaro come evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Nel prossimo e ultimo paragrafo tireremo le fila di quanto detto sinora per decidere in definitiva se l’Università Telematica San Raffaele di Roma sia o meno l’università telematica adatta a te. A fondo pagina troverai poi la box per inserire i tuoi dati e metterti in contatto con uno dei nostri consulenti per un consiglio gratuito e senza impegno sulla decisione che riguarda la tua carriera formativa in questa università o in qualunque altra.

Giudizio conclusivo su San Raffaele

Dovendo tirare le fila di quanto appreso sino ad ora, potremmo dire che l’Università Telematica San Raffaele è una buona università. Le recensioni degli studenti che l’hanno frequentata parlano di un ateneo con un’ottima offerta formativa che grazie alle strutture di ricerca specializzate e ad una strumentazione scientifica permettono di accedere ad un titolo di studio di altissima qualità e di entrare facilmente nel mondo del lavoro.

Chi ha frequentato questo ateneo ne loda l’ottimo livello della didattica, che viene apprezzato anche fuori i confini dell’ateneo. Si può scegliere una laurea triennale o una magistrale e poi proseguire gli studi con master e corsi da 24cfu.

Chi frequenta la San Raffaele può intraprendere una carriera professionale importante mentre consegue un titolo di altissimo livello, permettendosi di poter ambire a una carriera lavorativa veloce e gratificante.

Il livello della didattica è monitorato da anni dall’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, un ente pubblico affiliato al Miur che nell’ultimo anno gli ha fatto ottenere un ottimo posizionamento grazie alla solidità dell’offerta formativa e al corpo docenti preparato e sempre disponibile a venire incontro alle esigenze di tutti gli studenti.

Chiude il quadro un pool di tutor che seguono tutti gli iscritti passo passo nella loro carriera formativa, riducendo il numero di studenti che finisco per essere fuori corso.

I costi come abbiamo visto in precedenza sono molto contenuti se messi a paragone con un’università frontale o con tutte le altre telematiche. Grazie a convenzioni e borse di studio messe a disposizione dall’ateneo ci si può iscrivere pagando in una soluzione unica tutto il pacchetto formativo.

Se vuoi procedere con l’iscrizione all’Università Telematica San Raffaele ti consiglio di compilare il form che segue: uno dei nostri esperti si metterà a tua disposizione a titolo gratuito e senza impegno. Ti chiamerà, risponderà alle tue domande e poi procederete mettendo insieme tutti i tasselli del tuo futuro.