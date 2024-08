Padre, madre e figlio si diplomano insieme

Si chiamano Amedeo, Lucia e Andrea e, oltre ad essere parte dello stesso nucleo familiare, hanno un’altra singolare cosa in comune: quella di avere conseguito il diploma nello stesso giorno. Una gran bella soddisfazione, ancora di più perché condivisa, quella di essersi diplomati insieme. A fare da sfondo a questo insolito avvenimento è stato l’Istituto Statale Stefani Bentegodi di San Floriano. Qui, l’intera famiglia ha frequentato il corso serale professionale “Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale”.

La soddisfazione dopo le incertezze iniziali

Amedeo Righetti, 23 anni, il padre Andrea, 54 anni e la madre Lucia Padovan, 58, sono rispettivamente dipendente di un’azienda vitivinicola di Fumane; cuoco e responsabile mensa di un istituto scolastico; operatrice socio-sanitaria dell’Istituto Gresner. Ma come sono giunti a ottenere il diploma lo stesso giorno?

I primi due avevano interrotto gli studi prima della fine del ciclo scolastico che avrebbe permesso loro di conseguire il diploma. Il caso ha voluto che Andrea, il padre, abbia cambiato lavoro avendo a disposizione molto più tempo. Questo lo ha spinto a rivalutare la possibilità di riprendere in mano i libri e chiudere il percorso di studi che aveva lasciato in sospeso diversi anni primi. Anche Amedeo, il figlio, si era fermato al quarto anno delle superiori. Lucia, infine, ha deciso di accompagnarli in questa avventura più per solidarietà che altro. La donna era già in possesso di un diploma come dirigente di comunità.

Si sono spronati a vicenda

Ha pensato, però, che, dato il suo amore la natura e per la cura dell’orto, sarebbe stata una bella e utile esperienza. Inutile sottolineare i vantaggi di frequentare e studiare insieme: un po’ strano sicuramente, alle volte anche faticoso, ma hanno potuto contare l’uno sull’altro e spronarsi a vicenda quando gli impegni scolastici si sono fatti più intensi. Ad oggi, al netto di tutte le iniziali possibili preoccupazioni, possono dire di avercela fatta. 68/100 è stato il voto conseguito dalla signora Lucia, 62/100 quello di Amedeo. Il quale, a detta dei suoi genitori, è stato anche quello che ha dovuto sforzarsi di più in quanto, oltre al lavoro, gioca a rugby (con tutto il tempo che la pratica di questo sport presuppone tra allenamenti e partite). Ad aver portato a casa il voto più alto è stato Andrea.

Tutto è cambiato

Non solo lezioni e studio per la famiglia Righetti, ma anche la partecipazione a tutte le attività didattiche incluse nel corso di studi che ha affrontato. Uscite didattiche e gite incluse. Andrea e Lucia hanno dovuto adeguarsi alle novità introdotte tra lim (lavagna interattiva multimediale) e presentazioni in power point. Oltre ai componenti della famiglia, ad essersi detto soddisfatto è stato anche il direttore di sede Gualtiero Ferrari che, a Corriere del Veneto ha dichiarato in merito:

“La nostra scuola è particolarmente orgogliosa di aver sostenuto questa famiglia, che si è impegnata insieme nel sostenere l’Esame di Stato pochi giorni fa e siamo felici che il signor Righetti lo abbia superato con il massimo dei voti, ottenendo dalla commissione la valutazione di 100 e sua moglie un secondo diploma».

Leggi anche:

Foto di Pixabay