Percorsi abilitanti 30 cfu: scadenza 10 aprile 2025 e dettagli corsi

I percorsi abilitanti da 30 CFU rappresentano un’opportunità significativa per i docenti che desiderano acquisire una nuova abilitazione in una classe di concorso per cui possiedono il titolo d’accesso. Questi corsi, erogati interamente in modalità online, consentono ai partecipanti di seguire le lezioni a distanza, ottimizzando tempi e risorse.

Il conseguimento dell’abilitazione offre vantaggi concreti: l’inserimento nelle graduatorie come docenti abilitati e la possibilità di presentare domanda di mobilità o assegnazione provvisoria anche in un diverso grado di istruzione, ampliando notevolmente le prospettive professionali nel settore dell’insegnamento.

Dettagli e struttura del corso

Il percorso formativo prevede 180 ore complessive, suddivise in due attività formative da 90 ore ciascuna. Il limite massimo di assenze consentito è di 4 lezioni per attività, equivalenti a 27 ore totali. Ogni CFU corrisponde a 6 ore di attività didattica guidata.

Per conseguire l’abilitazione è necessario superare due prove: una prova scritta con progettazione di un’attività didattica innovativa e tecnologica, e una lezione simulata di massimo 45 minuti con presentazione di una proposta didattica completa.

Programmazione e sedi degli esami

Le lezioni dei percorsi formativi si svolgeranno nella primavera del 2025 in modalità sincrona online, permettendo ai partecipanti di scegliere tra giorni feriali nel pomeriggio o fine settimana. Il calendario didattico prevede la conclusione dei corsi entro la primavera, con gli esami finali che si terranno entro il 30 giugno. Per iscriversi c’è tempo fino a giovedì 10 aprile 2025.

Le prove finali si svolgeranno in numerose sedi distribuite sul territorio nazionale, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Palermo, Firenze, Bari, Catania e Cagliari.

Altre città coinvolte includono Agrigento, Ancona, Caserta, Genova, Lecce, Padova, Perugia, Pescara e diverse altre località, garantendo una copertura capillare per agevolare i corsisti.

Costi e classi di concorso

I percorsi abilitanti presentano costi variabili in base alla classe di concorso. Per discipline letterarie, artistiche e filosofiche (A011, A012, A018, A019) il costo è €1.780, mentre per ambiti scientifici (A026, A028, A047, A050) è €1.690.

Le lingue straniere (AB24, AB25) richiedono €1.780, come anche discipline musicali (AJ55, AM56). Gli indirizzi tecnici, come B012 (Laboratori scienze), hanno tariffe ridotte a €1.500.