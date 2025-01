Quali saranno le materie della seconda prova Maturità? Ecco tutti i precedenti

L’Esame di Stato 2025 si avvicina e con esso anche le ipotesi sulle materie che saranno oggetto della seconda prova. Tuttavia, gli studenti dovranno attendere la comunicazione ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per farsi un’idea delle possibili scelte di quest’anno, può essere utile esaminare le materie selezionate nelle edizioni precedenti, ovvero nel 2024, 2023 e 2022. Di seguito un riepilogo delle scelte passate.

Maturità 2025: cosa sappiamo sulla seconda prova

La seconda prova scritta della Maturità 2025 è in programma per giovedì 19 giugno. Si tratta di una prova a livello nazionale che si differenzia dalla prima, uguale per tutti gli indirizzi di studio, poiché verte sulle discipline specifiche di ciascun percorso scolastico. La durata della prova varia in base all’indirizzo: si va da un minimo di 6 ore fino a un massimo di 3 giorni, come accade per alcuni indirizzi, ad esempio il liceo artistico.

Il contenuto della prova può comprendere domande teoriche, l’analisi di testi o documenti e, in alcuni indirizzi, prove pratiche. L’obiettivo è verificare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti nel corso degli anni di studio.

Ogni anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce le discipline caratterizzanti per ciascun percorso formativo. L’annuncio ufficiale è atteso entro la fine di gennaio, anche se non esiste una data precisa. Guardando ai precedenti anni, è probabile che le materie della seconda prova vengano rese note entro il 31 gennaio.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio le materie assegnate nelle precedenti edizioni della Maturità per licei e istituti tecnici.

Materie seconda prova alla Maturità 2024

Licei

Liceo Classico : Lingua e cultura greca

: Lingua e cultura greca Liceo Scientifico : Matematica

: Matematica Liceo Scientifico – Scienze Applicate : Matematica

: Matematica Liceo Scientifico Sportivo : Matematica

: Matematica Liceo Linguistico : Lingua e cultura straniera 3

: Lingua e cultura straniera 3 Liceo delle Scienze Umane : Scienze Umane

: Scienze Umane Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale : Diritto ed Economia politica

: Diritto ed Economia politica Liceo Artistico : Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi Liceo Musicale : Teoria, analisi e composizione

: Teoria, analisi e composizione Liceo Coreutico: Tecniche della danza

Istituti tecnici

Amministrazione, Finanza e Marketing : Economia aziendale

: Economia aziendale Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali : Economia aziendale e Geopolitica

: Economia aziendale e Geopolitica Turismo : Discipline turistiche e aziendali

: Discipline turistiche e aziendali Costruzioni, Ambiente e Territorio : Tipografia

: Tipografia Informatica e Telecomunicazioni – Sistemi e Reti

Sistemi e Reti Grafica e Comunicazione : Progettazione multimediale

: Progettazione multimediale Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Produzioni e Trasformazioni: Trasformazione dei prodotti

Trasformazione dei prodotti Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Viticoltura ed Enologia: Viticoltura

Materie seconda prova alla Maturità 2023

Licei

Liceo Classico : Lingua e cultura latina

: Lingua e cultura latina Liceo Scientifico : Matematica

: Matematica Liceo Scientifico – Scienze applicate : Matematica

: Matematica Liceo Scientifico Sportivo : Matematica

: Matematica Liceo Linguistico : Lingua e cultura straniera 1

: Lingua e cultura straniera 1 Liceo delle Scienze Umane : Scienze umane

: Scienze umane Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale : Diritto ed Economia politica

: Diritto ed Economia politica Liceo Artistico : Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi Liceo Musicale : Teoria, analisi e composizione

: Teoria, analisi e composizione Liceo Coreutico: Tecniche della danza

Istituti tecnici

Amministrazione, Finanza e Marketing : Economia aziendale

: Economia aziendale Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali : Economia aziendale e Geopolitica

: Economia aziendale e Geopolitica Turismo : Discipline turistiche e aziendali

: Discipline turistiche e aziendali Costruzioni, Ambiente e Territorio : Progettazione, costruzioni e impianti

: Progettazione, costruzioni e impianti Informatica e Telecomunicazioni – Informatica: Informatica

Informatica Informatica e Telecomunicazioni – Telecomunicazioni : Telecomunicazioni

: Telecomunicazioni Grafica e Comunicazione : Progettazione multimediale

: Progettazione multimediale Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Produzioni e Trasformazioni: Trasformazione dei prodotti

Trasformazione dei prodotti Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Viticoltura ed Enologia: Enologia

Materie seconda prova alla Maturità 2022

Licei

Liceo Classico : Lingua e cultura latina

: Lingua e cultura latina Liceo Scientifico : Matematica

: Matematica Liceo Scientifico – Scienze applicate : Matematica

: Matematica Liceo Scientifico Sportivo : Matematica

: Matematica Liceo Linguistico : Lingua e cultura straniera 1

: Lingua e cultura straniera 1 Liceo delle Scienze Umane : Scienze Umane

: Scienze Umane Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale : Diritto ed Economia Politica

: Diritto ed Economia Politica Liceo Artistico : Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi Liceo Musicale e Coreutico: Teoria, analisi e composizione

Istituti tecnici