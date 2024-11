Roma: 60 istituti scolastici al freddo. Le numerose segnalazioni degli studenti

Una situazione tragica e “gelida” in molte scuole romane

Aule fredde, temperature molto basse e una condizione complessa da gestire per moltissimi studenti e insegnanti in molte scuole di Roma. Ebbene, durante la settimana del 25 novembre 2024, si sono registrate circa seicento segnalazioni dagli alunni per quanto riguarda molteplici guasti degli impianti di riscaldamento.

Tale situazione si è verificata in ben sessanta plessi scolastici di Roma, dove molti alunni sono stati costretti a seguire le lezioni ufficialmente al “freddo e al gelo”.

La risposta alle segnalazioni: l’intervento del Comune di Roma

In merito al problema, è intervenuto prontamente il Comune di Roma, che ha convocato una commissione comunale eccezionale per intervenire al più presto. Con l’arrivo dell’inverno di quest’anno 2024, ancora una volta in molte scuole italiane sembra permanere il problema delle “aule troppo fredde” in questo periodo.

Il Comune di Roma, però, in questi ultimi giorni di novembre 2024, ha cercato di risolvere la questione in tempi ridotti. Infatti, durante la “riunione di urgenza” organizzata il 25 novembre 2024, gli assessori hanno contattato le aziende associate agli istituti scolastici (circa 1.400).

Le dichiarazioni di Ornella Segnalini

In merito all’organizzazione della “convocazione d’urgenza” della commissione in Campidoglio con le aziende consorziate alle scuole, si è espressa l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma, ossia Ornella Segnalini:

“Abbiamo convocato d’urgenza il raggruppamento per una ulteriore riunione, non avendo ancora risolto i malfunzionamenti, nonostante le rassicurazioni date nell’incontro di giovedì 21 novembre 2024”.

Infatti, con questa dichiarazione, l’Assessora Segnalini ha fatto riferimento alla seconda riunione “speciale” organizzata il 26 novembre 2024 per risolvere prontamente i guasti degli impianti nelle scuole.

In seguito, Ornella Segnalini ha aggiunto:

“La riunione ha nuovamente confermato la volontà di risoluzione da parte di tutti. Tenuto anche conto del tempo trascorso, abbiamo dato una netta deadline, riservandoci di adottare tutti i provvedimenti necessari nei confronti della società, nonché intraprendere ogni azione a tutela dell’Amministrazione. Segnaleremo al Consip e all’ Anac il notevole disservizio che ha comportato molti disagi ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, applicando conseguenti penali previste da contratto”.

La donna, inoltre, ha richiesto la collaborazione da parte di tutti, scuole, tecnici, imprenditori e assessori per monitorare la situazione generale negli istituti:

“Continueremo a controllare la situazione, anche con la collaborazione dei Municipi e del Dipartimento Scuola. Da domani, avremo anche accesso diretto alla piattaforma di monitoraggio dedicata al controllo da remoto degli stessi impianti di riscaldamento”.

Insomma, sembra che la condizione di molte scuole nella Capitale di Roma, e non solo, sia drastica in questo periodo invernale dell’anno, ma si spera che una trasparente e tempestiva collaborazione tra le parti competenti riesca a gestire al meglio il problema.