Tajani sull’educazione fisica: non è materia secondaria

La Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera ha ospitato ieri a Roma gli Stati Generali dello Sport, un importante evento istituzionale promosso dal Dipartimento Sport di Forza Italia. Durante l’incontro, il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha portato all’attenzione dei presenti un tema fondamentale per la formazione dei giovani: il valore dell’educazione fisica nelle scuole italiane.

L’intervento di Tajani ha acceso i riflettori su una questione spesso sottovalutata nel panorama educativo nazionale, evidenziando come questa disciplina non debba essere considerata marginale nel percorso formativo degli studenti. “L’educazione fisica non è l’ora in cui si prepara l’interrogazione dell’ora dopo”, ha affermato con decisione il vicepremier, sottolineando la necessità di rivalutare completamente l’approccio a questa materia all’interno del sistema scolastico italiano.

Le strutture inadeguate che mettono a rischio l’attività fisica

Durante il suo intervento, il vicepremier Tajani ha puntato il dito contro la qualità delle infrastrutture sportive presenti negli istituti scolastici italiani. “Sono spesso impianti che lasciano a desiderare, dove i professori a loro rischio e pericolo fanno fare pratica sportiva”, ha dichiarato con tono preoccupato.

La denuncia evidenzia un problema strutturale che compromette non solo la qualità dell’insegnamento, ma anche la sicurezza di studenti e docenti. Questa condizione precaria costringe spesso gli insegnanti a improvvisare o limitare le attività, vanificando il potenziale formativo della disciplina.

La criticità delle strutture rappresenta quindi un ostacolo concreto che necessita di interventi immediati e sistematici per garantire spazi adeguati dove l’educazione fisica possa essere praticata in condizioni di sicurezza e con strumenti appropriati.

La conoscenza del corpo: il valore nascosto dell’educazione fisica

“Conoscere il proprio corpo è fondamentale”, ha sottolineato Tajani nel suo intervento. Il ministro ha evidenziato come la componente teorica dell’educazione fisica rivesta un’importanza cruciale, non limitandosi alla sola attività pratica.

Secondo il vicepremier, la scuola deve insegnare ai giovani che praticare sport significa allungare la propria vita, creando una differenza tra età biologica ed anagrafica. Senza questa consapevolezza, difficilmente i ragazzi comprenderanno l’importanza anche solo dell’attività motoria di base come camminare o correre, elementi essenziali per il benessere a lungo termine.

L’urgenza di innalzare lo status dell’educazione fisica nelle scuole

La richiesta di Tajani è chiara: l’educazione fisica deve cessare di essere considerata una materia secondaria, quella in cui “si prepara l’interrogazione dell’ora dopo”. Un cambiamento di prospettiva che riconosca il suo ruolo fondamentale nella formazione degli studenti si rende necessario.

Interventi mirati potrebbero trasformare questa disciplina in un pilastro educativo capace di promuovere stili di vita salutari e prevenire problemi di salute futuri, preparando i giovani a mantenere il proprio benessere fisico anche dopo il percorso scolastico.