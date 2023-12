Studente accoltellato fuori dalla scuola a Cagliari. E' in gravi condizioni

A Capoterra, in provincia di Cagliari, si è verificato un altro tragico caso di violenza scolastica. Dopo il termine delle lezioni, fuori dall’istituto superiore “Sergio Atzeni”, uno studente di quindici anni è stato vittima di un accoltellamento. L’artefice è stato un suo coetaneo, il quale nel primo pomeriggio della giornata del 4 dicembre 2023 ha organizzato lo sconsiderato gesto nei confronti dell’altro studente. Sembrerebbe che il ragazzo abbia ripetutamente colpito il petto del quindicenne con un coltello da cucina, ferendolo gravemente.

Le critiche condizioni di salute dello studente hanno esortato i testimoni presenti a chiamare il 118 e l’elisoccorso per trasferirlo il prima possibile in ospedale. Inoltre, sono stati contattati immediatamente i Carabinieri, i quali sono subito intervenuti riuscendo a fermare il ragazzo colpevole. Dopo l’arresto del giovane, viste le prove dell’atto compito, lo stesso verrà accusato di tentato omicidio.

Ora l’alunno è ricoverato all’Ospedale di Brotzu a Cagliari, e i medici hanno confermato le sue gravi condizioni. Il ragazzo verrà costantemente monitorato dall’equipe medica.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato il quindicenne ad accoltellare il suo coetaneo. Probabilmente, l’atto compiuto è stata una conseguenza di una possibile diatriba venutasi a creare all’interno della scuola. Saranno le stesse Forze dell’Ordine ad analizzare i fatti per risolvere il caso e prendere gli adeguati provvedimenti penali, dopo aver ascoltato eventuali testimoni presenti.

Naturalmente, l’episodio in Sardegna ha sconcertato il Governo e il Ministero dell’Istruzione del Merito. Il ministro del MIM, Giuseppe Valditara, si è espresso in merito alla terribile vicenda:

“Quanto accaduto oggi all’uscita dell’istituto Sergio Atzeni di Capoterra, con il ferimento di un giovane studente durante una lite, desta grande preoccupazione. Siamo in contatto costante con la direzione scolastica regionale per accertarci delle condizioni del ragazzo ferito e per appurare la dinamica dell’evento.”