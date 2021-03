Se sei nato nel 2002, ovvero hai compiuto 18 anni lo scorso anno, puoi richiedere il bonus Cultura da 500 euro. Giunto alla sua quinta edizione, anche quest’anno i 18enni avranno la possibilità di spendere tale cifra per incrementare il proprio sapere personale. Il bonus, infatti, è pensato per poter acquistare determinati beni o servizi per alimentare l’interesse verso la cultura. Ma a chi spetta e come richiederlo? Ecco tutto quello che devi sapere.

Bonus cultura 2021, a chi spetta come richiederlo

Può richiedere il Bonus Cultura 2021 chi ha compiuto la maggiore età nel 2020, ovvero tutti i nati nel 2002, e chi li compirà nel 2021. Sarà possibile richiedere il bonus a partire da giovedì 1° aprile 2021, alle ore 12.00. Sarà necessario registrarsi sul sito www.18app.italia.it – sul portale del MIUR – ed essere in possesso dello Spid. Per potere effettuare la richiesta, si avrà tempo fino al 31 agosto 2021, mentre la data utile entro la quale poter sfruttare (ovvero spendere) il bonus è il 28 febbraio 2022. Una volta completata la registrazione, si potrà visualizzare il proprio portafoglio e gestire da lì il proprio bonus.

Come spendere il Bonus cultura 500 euro

Il buono cultura 500 potrà essere utilizzato solo presso determinati esercenti e per l’acquisto di determinati prodotti e servizi. Libri, cinema, teatro, musica, musei, eventi culturali: ecco, in particolare, cosa si potrà acquistare:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo

libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione)

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

corsi di musica, di teatro di lingua straniera;

prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione.

Bonus Cultura, novità 2021

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, sia per chi ha compiuto 18 anni nel 2020 che per i neo maggiorenni dal 2021, il buono si potrà utilizzare anche per l’acquisto di abbonamenti a giornali periodici, sia in formato cartaceo che elettronico.

Come dichiara con soddisfazione il Ministro della Cultura, Dario Franceschini:

“Il Bonus cultura per i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi anni ha visto crescere sia il volume dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi che hanno superato i 730 milioni di euro. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza”.

