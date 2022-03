Cosa studiare per diventare trader

Se vuoi diventare un trader, sapere cosa studiare è importante fin dall”inizio. Un percorso di studi specifico può infatti aiutarti a perseguire tale tuo obiettivo in un minor tempo e in maniera molto più efficace. Il trader è chi si impegna nell’acquisto e nella vendita di attività finanziarie a breve termine in qualsiasi mercato finanziario. Chi ricopre tale ruolo, può farlo per se stesso o per conto di un’altra persona o, ancora, in vece di una istituzione.

Dove studiare per imparare a fare trading?

Come diventare trader? Importante è intraprendere il giusto percorso di studi privilegiando determinate materie già a partire dalle scuole superiori. Non è un mistero che i trader debbano avere dimestichezza con i numeri. Solide capacità matematiche possono fornire le basi per diventare un trader altamente qualificato. Oltre che matematica e analisi, facoltà quali Economia o Commercio sono le più indicate in quanto insegnano come funzionano e come muoversi nei mercati di tutto il mondo ma, soprattutto, il nostro. Come è ovvio dedurre, con una Laurea in finanza non puoi sbagliare. Se vuoi diventare un trader è la giusta scelta così come utili sono le lauree in Informatica e Statistica (non è un mistero che il trading sia sempre più guidato dalla tecnologia).

Come diventare trader da zero?

Se l’università ti fornirà una solida base di conoscenze, non ti insegnerà a fare trading nel senso stretto della parola. Molte delle abilità pratiche necessarie verranno dalla pratica, è vero, ma anche da appositi corsi e letture che dovrai integrare. Per diventare trader da zero puoi anche pensare di studiare trading online. Esistono numerosi corsi che puoi seguire comodamente dalla scrivania di casa. In aggiunta a questi, tuttavia, ti consigliamo di fare una piccola scorta di libri per studiare trading che ti consentiranno di farti un’idea complessiva del settore e di avvicinarti a questo mondo, se non ci hai mai avuto a che fare.

Cosa bisogna studiare per diventare un trader

Per diventare trader, sappi che dovrai studiare tanti e variegati aspetti dei mercati. E che non dovrai mai smettere di farlo, in quanto sono in continua evoluzione. Volendo sintetizzare, dovrai concentrarti principalmente su:

Mercati finanziari

Situazione politica

Analisi tecnica

Analisi fondamentale

Utilizzo delle piattaforme di trading

Indicatori di trading, oscillatori, strumenti di analisi

Money management

Conoscenze generali di economia

Strumenti finanziari come Covered warrant e certificati

