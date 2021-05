Esami terza media 2021: cosa sapere sull’elaborato

Anche quest’anno gli esami di terza media, a causa del Covid-19, si svolgeranno in maniera diversa in quanto è prevista la sola prova orale. I ragazzi dovranno preparare un elaborato su un argomento concordato con i professori. Per il momento gli esami potranno svolgersi in presenza, si aspettano comunque conferme che deriveranno dalla situazione epidemiologica. Adesso, però, vogliamo darvi qualche consiglio su come procedere con il vostro elaborato suggerendovi anche qualche idea.

Elaborato Esami di terza media 2021: qualche idea su come farlo

Fino a qualche anno fa agli esami di terza media, in particolare al colloquio, ci si presentava con una tesina interdisciplinare che abbracciasse diverse discipline. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, tutto è cambiato, gli studenti dovranno presentare un elaborato “come definito dalla stessa ordinanza, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti”. Se non avete ancora avuto modo di confrontarvi con i vostri professori possiamo darvi noi qualche idea su come farlo. Scegliete un argomento sul quale vi sentite particolarmente pronti cercando di approfondirlo e collegarlo con altre materie, lascerete i vostri professori e il presidente a bocca aperta.

Elaborato esami di terza media 2021: i nostri consigli

Per fare un buon elaborato, e di conseguenza una impeccabile presentazione, vi consigliamo di fare prima un piccolo schema con il soggetto che intendete affrontare e andare a collegare le varie materie, dove lo ritenete opportuno e dove pensate sia possibile. In quest’ultimo anno scolastico, un po’ travagliato e tortuoso, c’è un argomento che vi ha maggiormente colpito? Pensateci bene, lo troverete sicuramente; in un secondo momento concentratevi su quali possano essere i collegamenti con le altre materie e iniziate a scrivere; non temete, le parole vi verranno alla mente senza che ve ne accorgiate. Buon lavoro e in bocca al lupo.

