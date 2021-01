Come ogni anno anche in questo 2021, in occasione della Giornata della Memoria, la Rai dedicherà una programmazione tv speciale ricca di film, documentari ed approfondimenti a tema Shoah. Tra le tante iniziative da vedere il 27 Gennaio e non solo, ecco di seguito le più significative in ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Giornata della Memoria 2021 Rai

Il 27 gennaio 2021 è una data simbolo, quella che ricorda il giorno in cui, oramai 75 anni fa, vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz. In occasione della Giornata della memoria sarà grande l’impegno della Rai nel non dimenticare chi, lì così come negli altri campi di concentramento, ha perso la vita. Per approfondire: Cosa significa Shoah e differenze col significato di Olocausto

Venerdì 27 gennaio – Rai Uno

6.45: Puntata speciale di Uno Mattina con servizi in collegamento da Gerusalemme

10.05: Storie Vere, puntata dedicata alla ricorrenza

10.55: Celebrazione del Giorno della Memoria in diretta dal Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica

15.30: La Vita in Diretta dedicherà uno spazio alla ricorrenza

23.50: Tv7 manderà in onda un servizio dedicato all’anniversario

Venerdì 27 gennaio – Rai Due

21.20: “Elser — 13 minuti che non cambiarono la storia”

23.15: Documentario “Carlo Angela: Il medico stratega”

Venerdì 27 gennaio – Rai Tre

13.15 Il Tempo e La Storia – Ravensbrück il lager delle donne

15.20 Documentario “Il Maestro”

20.00 Blob con materiali relativi alla Giornata

1.50 Fuori Orario con programmazione di film e documentari a tema

Venerdì 27 gennaio – Rai Movie

14.35 -“Monsieur Batignole”

16.20 “Cognome e nome: Lacombe Lucien”

21.20 “Rosenstrasse”

23.45 “Arrivederci ragazzi”

Venerdì 27 gennaio programmazione Rai 5 e Rai Storia

Alle ore 20.45 su Rai 5 (canale 23) “La memoria in musica – Morricone e la Shoah”, evento-concerto per commemorare la Shoah trasmesso in diretta da Rai5 Cultura

Su Rai Storia l’intera programmazione della giornata sarà dedicata alla Shoah

Venerdì 27 gennaio – Rai Scuola

19.00 Speciale dedicato al racconto dei viaggi compiuti in questi anni al campo di Auschwitz dai ragazzi delle scuole italiane

In programma, inoltre, produzioni storiche e speciali per far comprendere ai più giovani la tragedia della Shoah attraverso le voci dei sopravvissuti

Rai Cultura – 26/27 gennaio

Giovedì 26 gennaio ore 20.30 su Rai5 dall’Auditorium Parco della Musica di Roma della “Serata Colorata”

Venerdì 27 gennaio, ore 21.10 Documentario di Francesco Conversano e Nene Grignaffini “Son morto che ero bambino. Francesco Guccini va ad Auschwitz”.

Venerdì 27 gennaio, ore 22.10 “Una giornata, in particolare”.

Sabato 28 gennaio

20.00 Blob Puntata speciale di 30 minuti dal titolo “Memoria e ricordi”

Lunedì 30 gennaio

23.15 “La Grande Storia – Memorie di uno sterminio”

