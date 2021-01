Oggi, 24 gennaio 2021, si celebra la terza Giornata internazionale dell’istruzione. Proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata istituita per celebrare il fondamentale ruolo dell’educazione per la pace e lo sviluppo, con l’augurio che presto possa essere garantita a tutti i bambini del mondo un’istruzione inclusiva, equa e di qualità. La stessa che sta alla base dell’uguaglianza di genere. I numeri parlano chiaro: sono 258 milioni in tutto il mondo i bambini e gli adolescenti che non frequentano ancora la scuola, molti di più quelli che non sanno leggere o non conoscono le operazioni matematiche di base. Questo è inaccettabile.

La terza Giornata internazionale dell’istruzione

Il tema della terza Giornata internazionale dell’educazione sarà “Recuperare e rivitalizzare l’educazione per la generazione COVID-19“. L’intenzione è quella di promuovere il rilancio dell’educazione che, durante lo scorso anno, ha subito un divario causa Pandemia. Molte delle attività educative si sono arenate. Se l’istruzione digitale è servita e continuerà a farlo, adesso è importante riportarla alla sua forma abituale a beneficio della nostra generazione. La giornata sarà costellata da numerosi eventi ed iniziative virtuali.

#LearningPlanet Festival 2021

In concomitanza con la Giornata, il 24 e 25 gennaio si svolgerà online il #LearningPlanet Festival, l’evento organizzato dall’Onu con il fine di individuare le modalità adatte per responsabilizzare gli studenti di tutte le età a rendere il pianeta un posto migliore. Il #LearningPlanet Festival invita tutti a condividere i propri apprendimenti più significativi mirati al fine di prendersi cura di “se stessi, degli altri e del pianeta”. Per tutte le informazioni su come partecipare visitate il sito ufficiale dell’evento.

Il diritto all’istruzione

Il diritto all’istruzione è sancito dall’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che recita così:

“Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere d’istruzione da impartire ai loro figli”.

