Come un orologio svizzero è arrivato anche settembre. Quale migliore poesia che “I pastori”, di Gabriele d’Annunzio, possiamo leggere per dare il benvenuto al nuovo mese? Amore per la terra natia, vagheggiamento di un’esistenza semplice e adesione alle antiche tradizioni sono i sentimenti dei quali è intrisa questa lirica. Di seguito, il testo, l’analisi e le figure retoriche contenute ne “I pastori”. Buona lettura.

Leggi: Gabriele d’Annunzio

Il testo de “I pastori” di Gabriele d’Annunzio

Settembre, andiamo. È tempo di migrare.

Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori

lascian gli stazzi e vanno verso il mare:

scendono all’Adriatico selvaggio

che verde è come i pascoli dei monti.

Han bevuto profondamente ai fonti

alpestri, che sapor d’acqua natia

rimanga ne’ cuori esuli a conforto

che lungo illuda la lor sete in via.

Rinnovato hanno verga d’avellano.

E vanno pel tratturo antico al piano,

quasi per un erbal fiume silente

su le vestigia degli antichi padri.

O voce di colui che primamente

conosce il tremolar della marina!

Ora lungh’esso il litoral cammina

la greggia. Senza mutamento è l’aria.

Il sole imbionda sì la viva lana

che quasi dalla sabbia non divaria.

Isciaquìo, calpestìo, dolci rumori.

Ah, perché non son io co’ miei pastori?

I pastori, analisi

Il tema dominante nella poesia “I pastori” è la comunione tra uomo e natura. Tuttavia, probabilmente in questa lirica si intravede la consapevolezza dell’impossibilità del sogno del poeta di una totale fusione con essa. Difatti, traccia ne troviamo nell’identificazione con i pastori, i quali, ala fine dell’estate sono costretti a migrare dalle loro care montagne. Sullo sfondo del silenzio naturale si percepiscono solo “isciacquio e calpestio”, parole onomatopeiche non a caso utilizzate dal poeta al fine di rendere il lettore partecipe della scena.

In quanto alla composizione strofica, la poesia è così suddivisa:

Primo verso, due tempi

Due vasti periodi di quattro versi ciascuno

Pausa

Periodi più brevi in ordine decrescente

Un solo verso finale

Figure retoriche

Non mancano le figure retoriche che si affacciano tra i versi sotto forma di simboli, analogie, metafore (quella tra i pascoli e il mare del verso 12 “erbal fiume silente” non è la sola. Eccole nel dettaglio: