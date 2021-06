Quando mancano esattamente 2 settimane all’inizio degli esami di Maturità 2021, vengono resi noti online i nomi dei presidenti di commissione. Pubblicati ieri, 31 maggio, sul sito del Ministero dell’Istruzione, è possibile finalmente scoprire i nominativi dei Presidenti delle Commissioni per gli Esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione 2021. Per facilitare la ricerca, vi diciamo subito che troverete tutti i nomi all’interno della sezione dedicata agli Esami.

Maturità 2021, la commissione

Come sarà composta la commissione? A capeggiarla sarà un presidente esterno all’istituzione scolastica, coadiuvato da sei commissari interni. Per scoprire il nome del presidente della propria commissione basta collegarsi a questo indirizzo sul sito del Ministero dell’Istruzione. Vi si aprirà una schermata chiamata “Cerca la Commissione d’Esame” nella quale potrete effettuare la ricerca in base alla tipologia di indirizzo, del tipo di Istituto o in base al presidente. Nel primo caso bisognerà inserire i dati relativi a Provincia, Percorso, Indirizzo/Settore, Indirizzo/Articolazione/Opzione; nel secondo, Provincia e Denominazione Istituto; infine, nel terzo Provincia della Commissione, Cognome e Nome.

Ricordiamo come siano scaduti ieri i termini per la consegna dell’elaborato da parte degli studenti. L’Esame di maturità di quest’anno consterà di un colloquio che prenderà il via proprio dal lavoro consegnato dal candidato. Da questo partirà una discussione che andrà a toccare diverse materie. Non vi resta che collegarvi e scoprire di fronte a chi dovrete sedere da qui a pochi giorni. Ormai manca poco, gli ultimi sforzi e potrete finalmente godere della libertà dallo studio (almeno fino all’inizio dell’Università, ma non pensateci ora!)

